Bad Säckingen THW: Bad Säckinger Jugendgruppe ist die größte

Die Jugendgruppe des THW-Ortsverbandes Bad Säckingen ist erneut die mitgliederstärkste in Baden-Württemberg. Dafür gibt es für die Betreuer viel Lob.

Bad Säckingen – Zum zweiten Mal in Folge wurde die Jugendgruppe des THW-Ortsverband Bad Säckingen zur größten in ganz Baden-Württemberg gekürt. Mit 81 Kindern und Jugendlichen ist der Ortsverband bestens auf die Zukunft vorbereitet.

Der Ortsbeauftragte Stefan Prommersberger lobte die hervorragende Arbeit der Betreuer und dankte ihnen für ihr Engagement und ihre Zuverlässigkeit. Als kleine Geste ließ er eine Torte mit dem Logo der THW-Jugend Bad Säckingen anfertigen. Diese wurde, nach einer weiteren Ansprache durch den Ortsjugendleiter Sherepreet Schwer, in der er sich bei seinen Betreuern bedankte, gemeinsam angeschnitten und bei einem Kaffee verzehrt, teilt der Ortsverband in einer Pressemitteilung mit.

Die Jugendgruppe besteht seit 1994. Damals waren es nur eine Handvoll Jugendliche, die sich ehrenamtlich im THW engagierten. Bis 2010 stiegen die Zahlen der Junghelfer mit gelegentlichen, kleinen Einbrüchen. Ab 2010 jedoch, das belegt die Junghelferstatistik, wurden es kontinuierlich mehr Jugendliche, die sich in ihrer Freizeit im Technischen Hilfswerk einbringen wollen. Seit 2012 wird die THW-Jugend in Bad Säckingen von Ortsjugendleiter Sherepreet Schwer geführt. Er ist der Kopf des Betreuerteams und legt sehr großen Wert auf die Teamarbeit unter den Betreuern. Und das spiegelt sich auch in den stets steigenden Mitgliederzahlen wieder. Wichtig sei hierbei, nie den Spaß an der Sache zu verlieren. Das merken die Kinder und Jugendlichen. Man muss einfallsreich und spontan sein. Des Weiteren sei das Vertrauen der Kinder, Eltern und Betreuer untereinander eine der Hauptsäulen des Erfolges. Das eingespielte Betreuerteam arbeitet zusammen und jeder trägt seinen Teil dazu bei, die Jugendarbeit im Ortsverband immer weiter voranzutreiben, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Seit 2013 gibt es auch eine Minigruppe in Bad Säckingen. Diese ist an die Jugend angegliedert und soll Kindern zwischen sechs und zehn Jahren die Möglichkeit geben, bereits spielerisch erste Schritte im THW zu machen.

Die Betreuer werden gut auf ihre späteren Aufgaben im Umgang mit Kindern und Jugendlichen geschult. Dafür müssen sie einen einwöchigen THW-Lehrgang besuchen, in dem ihnen die Grundlagen der Jugendarbeit nahe gebracht werden. Zudem müssen regelmäßig Fort- und Weiterbildungen besucht werden, um weiterhin gute und qualifizierte Ausbildungen anbieten zu können.