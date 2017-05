Bad Säckingen Surrealisten treffen sich in Bad Säckingen

Große Übersichtsschau in der Villa Berberich zeigt 150 Werke von 50 Künstlern aus 13 Ländern.

In der Villa Berberich kam es am Wochenende zu einem Treffen internationaler Surrealisten. Die Ausstellung „real – surreal – irreal?“ führte viele und teils bekannte Künstler aus 13 Ländern ins Kulturhaus. Die Schau ist so etwas wie ein Aspekt des Bad Säckinger Grand Salons, nur etwas ausführlicher. So sah es bei der Eröffnung Kulturreferentin Christine Stanzel.

Sie erinnerte an die Anfänge des Surrealismus und des Phantastischen Realismus, an Dali, Magritte und Max Ernst, sprach über die Parallelwelten der phantastischen Kunst, blendete historisch zurück und erklärte, wie sich dieser Stil parallel zu den großen Kunstrichtungen entwickelt hat.

Die Villa Berberich platzt fast aus allen Nähten, so viele Werke – um die 150 – von annähernd 50 Künstlern hängen an den Wänden: Eine große Überblicks-Ausstellung über diese Stilrichtung der phantastischen Kunst, die lange Zeit ein Schattendasein führte. Doch inzwischen hat eine Renaissance eingesetzt, eine Rückbesinnung beim Publikum, dass das Handwerkliche in der Malerei wieder mehr geschätzt wird, denn sehr viele dieser Surrealisten arbeiten mit altmeisterlichen Techniken und Lasuren.

Dies sagt der Ausstellungsmacher und Kurator der Schau, Jörg Krumland, der unter dem Künstlernamen Camarillo selber mitausstellt und schon bei den vorigen Kunstsalons beteiligt war. Krumland ist Vorsitzender des Kunst- und Kulturvereins Callas Bremen und hat auch die Künstlergruppe Circle Seven gegründet, mit namhaften Phantasten wie Leon Ariev und Nicolas Felly, die beide mit gewichtigen Werken in der Sammelschau vertreten sind.

Vielleicht war die phantastische Kunst nicht immer zeitkonform, aber als Strömung doch immer vorhanden, weiß Krumland. Und dass sie seit den Zeiten eines Hieronymus Bosch da war, zeigen die vielen Zitate und Anspielungen auf die Kunstgeschichte und nicht zuletzt Fellys Großformat „Die kosmische Gefahrenzone“, in der sich der Künstler als ein moderner Hieronymus Bosch zu erkennen gibt.

Die Schau ist ein Stelldichein der weltweit anerkanntesten Phantasten wie Jake Baddeley und gibt neben den Etablierten auch der jungen aufstrebenden Malergeneration ein Forum. Mit Frank Kortan ist einer der im Ausland bekanntesten Surrealisten vertreten, von dem in vielen Museen weltweit Arbeiten hängen.

Bei der Vernissage, die musikalisch umrahmt wurde von den Stimmungsmalern Sanne Liedtke (Harfe und Gesang) und Helmut Fischer (Piano), sprachen zwei engagierte Expertinnen dieser Kunstrichtung aus Österreich, Sigrid Nepelius und Christine Hirschberg, über die phantastische Kunst aus Sicht des Künstlers, über Ideenfindung, Sichtbarmachung der Ideen, über Künstler im Kunstmarkt und den Stellenwert dieser Kunstrichtung.

Ausstellung

Die Surrealisten-Schau „real – surreal -irreal? im Kulturhaus Villa Berberich, Bad Säckingen, mit annähernd 50 internationalen Künstlern läuft bis 11. Juni. Geöffnet: Mittwoch, Donnerstag, Samstag, Sonn- und Feiertag 14 bis 17 Uhr. Kuratorenführungen am 20. Mai und 10. Juni, um 15 Uhr.