Bad Säckingen Suche nach Musicaldarsteller: Es fehlt noch ein echter Lausbub

Das Gloria-Theater sucht Talente im Alter von sechs bis zwölf für eine Rolle im Musical Happy Landing. Das Ensemble ist schon seit einigen Wochen fleißig am Proben, was uns aber immer noch fehlt, ist ein echter Lausbub“, sagt Hochrhein Musicals-Intendant Jochen Frank Schmidt. Die Bewerber müssen singen und schauspielern können.

Wenn am 21. Oktober das Musical Happy Landing im Gloria-Theater Bad Säckingen Weltpremiere feiert, ist auch ein ganz junger Musicaldarsteller auf der Bühne des 60er-Jahre Musicals mit dabei. Wer das sein wird, steht derzeit noch nicht fest. „Das Ensemble ist schon seit einigen Wochen fleißig am Proben, was uns aber immer noch fehlt, ist ein echter Lausbub“, sagt Hochrhein Musicals-Intendant Jochen Frank Schmidt.

„Für die Rolle des Charlie suchen wir einen Jungen im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Aussehen sollte dieser wie ein Erstklässler, wobei er ruhig auch schon ein bisschen älter sein darf“, erklärt Schmidt weiter. Die Bewerber müssen gut singen und auch schauspielern können. Das Casting findet am Samstag, 25. März, im Bad Säckinger Gloria-Theater statt.

Schon bei zwei der letzten großen Musical Produktionen der Musical-Macher vom Hochrhein avancierten die Kinderdarsteller zu den geheimen Publikumslieblingen. Beim Musical Lust am Leben teilten sich Nikos Gutmann aus St. Blasien und Michael Müller aus Rheinfelden die Rolle des kleinen Baums und hatten jeden Abend die Lacher auf ihrer Seite. Beim Musical Herzklopfen waren es dann Valeria Perrupato aus Wallbach und Tamina Gutmann aus St. Blasien, die das Publikum in der Rolle der Annabell mit dem Song Schwesterherz zu Tränen rührten.

Die Nachfolger der Kinderstars werden nun am 25. März beim Casting im Bad Säckinger Gloria-Theater gesucht. Bewerben kann man sich ab sofort per E-Mail (casting@hochrhein-musicals.de). Intendant Schmidt: „Erforderlich ist nur eine kurze Personenbeschreibung. Der Produzent des Musicals Bikini Skandal, Alexander Dieterle, und ich werden eine Vorauswahl treffen und die Bewerber persönlich zum Casting einladen“. Beim Casting wird sich dann entscheiden, wer die Rollen bekommt. Und damit das Lampenfieber bei den Bewerbern nicht ganz so schlimm wird, dürfen die Eltern beim Casting mit dabei sein. Im Vorfeld des Castings erhalten die Bewerber einen Song, den sie für das Vorsingen vorbereiten können. “Wir wollen, dass sich die Kinder auf der Bühne wohlfühlen und optimale Bedingungen vorfinden”, erklärt Alexander Dieterle der Produzent des neuen Feel-Good-Musicals, “nur so können wir als Jury herausfinden, wer am besten in die Rolle des kleinen Charlies passt.” Neben Schmidt und Dieterle wird Vanessa Vario (Choreographin) die dreiköpfige Jury komplettieren.