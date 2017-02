Rippolingen Sturmwarnung verlängert das Leben des Rippolinger Böög

Stürmisches Wetter: Feuerwehr Rippolingen verschiebt die Fasnachtsverbrennung auf kommenden Freitagabend.

Das Fasnachtsende nimmt auf das Wetter keine Rücksicht. Bereits im letzten Jahr fiel bekanntlich das Fasnachtsfeuer der stürmischen Witterung zum Opfer. Schweren Herzens musste am Dienstagabend die Feuerwehr aufgrund mehrerer Sturmwarnungen die Fasnachtsverbrennung absagen. “Gerade die Feuerwehr, deren Aufgabe es ist, Menschen zu schützen, nehme die Warnungen des Wetteramtes ernst“ begründet der Ehrenkommandant Manfred Fischer die Entscheidung.“

Das Rippolinger Fasnachtsfeuer mit Scheibenschlagen wird am Freitag, 3. März, nachgeholt. Treffpunkt ist um 18.11 Uhr vor dem Gerätehaus. Der neue Termin entspricht aber immer noch dem Brauchtum. Bis zum Konzil von Benevent im Jahr 1091 endete die Fastnachtszeit am ersten Fastensonntag. Da ab diesem Zeitpunkt die Sonntage vor Ostern vom Fasten ausgenommen waren, rückte der Beginn der Fastenzeit um sechs Tage nach vorne auf den heutigen Aschermittwoch. Die Bevölkerung folgte nur teilweise dieser Neuerung. Deshalb finden zahlreiche Fastnachtsfeuer nach alter Tradition am Wochenende nach Aschermittwoch statt.