Bad Säckingen Stühlerücken im Rathaus steht bevor: Chance für junge Kräfte

Ein Viertel der Mitarbeiter der Bad Säckinger Stadtverwaltung geht in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Das stellt die Stadt vor erhebliche Herausforderungen. Schon jetzt werde auf verschiedenen Kanälen gesucht.

Bad Säckingen – Mehr als ein Viertel der Bad Säckinger Verwaltungsmitarbeiter wird in den nächsten zehn Jahren aller Voraussicht nach in den Ruhestand gehen. Darüber informierte Bürgermeister Alexander Guhl den Gemeinderat in jüngster Sitzung. Demnach werden von den aktuell 242 Mitarbeitern bis zum Jahr 2027 64 das Rentenalter erreichen. Am deutlichsten wird der altersbedingte Umbruch demnach im Bereich Hauptamt, Umwelt, Tourismus und Kultur. Hier geht voraussichtlich jeder Dritte der 72 Mitarbeiter in den nächsten Jahren in den Ruhestand. Zwar schränkte Bürgermeister Guhl ein: "Wir wissen nur, wie alt die Leute sind. Über die konkrete persönliche Planung können wir keine Aussage treffen." So sei durchaus möglich, dass der eine früher in den Ruhestand gehe während ein anderer länger arbeiten wolle. Die Stadt nehme die Entwicklung ernst und sucht auf verschiedenen Kanälen nach Nachwuchskräften.

"Natürlich werden wir ein gewisses Problem haben, die frei werdenden Stellen zu besetzen", erklärte Bürgermeister Alexander Guhl im Gespräch mit unserer Zeitung. In erster Linie müsse es gelingen, "Leute aus der Region in der Region zu halten" und sie gleichzeitig für eine Tätigkeit im Öffentlichen Dienst zu begeistern, indem auch das Image dieses Sektors gehörig verbessert werde: "Das ist eine tolle, abwechslungsreiche Arbeit, bei der man viel mit Menschen zu tun hat. Leider wird das gerade bei jungen Menschen häufig falsch wahrgenommen", so Guhl.

Es werde in Zukunft daher umso wichtiger, auf Vorzüge wie Arbeitsplatzsicherheit, Familienfreundlichkeit und dergleichen stärker hinzuweisen, die der öffentliche Dienst biete. "Auch müssen wir offensiver zeigen, wie vielseitig die Arbeit in einer Stadtverwaltung ist, und was unsere Mitarbeiter alles leisten." Denn dass es eine Vielzahl verschiedenster Ausbildungsberufe im öffentlichen Dienst gebe, dass der gesamte Bereich auch eine beträchtliche berufliche Sicherheit garantiere, derartige Pluspunkte seien gerade bei Jugendlichen häufig gar nicht bekannt.

Um für die Stadtverwaltung als Arbeitgeber zu werben, beteiligt sich Bad Säckingen unter anderem an der Initiative "Wir machen's öffentlich" des Städtetags. Hier werden nicht nur Stadt und Region vorgestellt, sondern auch Berufsbilder präsentiert, die es bei der Stadt gibt. Genauso wichtig erachtet der Bürgermeister aber auch die Nutzung persönlicher Netzwerke. Diese ließen sich schon dadurch knüpfen, dass Schüler oder Studenten ein Praktikum bei der Stadt machten und ihren Bekannten davon erzählen.

Klar sei aber auch: Verschiedene Positionen ließen sich schlicht nicht mit eigenem Nachwuchs besetzen. "Da brauchen wir Hochschulabsolventen." Gerade Beamten im gehobenen Dienst könne die Stadt nur von außen ins Boot holen, denn diese absolvierten ihre Ausbildung in der Regel beim Land. Nichtsdestotrotz komme aber auch der internen Förderung und Weiterbildung eine wichtige Rolle zu.

Und langfristig könnte auch dem Angebot flexibler Arbeitsmodelle eine immer stärkere Bedeutung zukommen. Er sehe Home-Office im Bereich Verwaltung zwar noch etwas skeptisch. Aber denkbar wäre so etwas durchaus, so Guhl.

Unterm Strich sehe er jedenfalls keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, denn so ganz nebenbei sei die Stadt ein hervorragender Arbeitgeber, der noch dazu mit einem guten Arbeitsklima punkten könne, so Guhl: "Wir brauchen uns nicht zu verstecken."