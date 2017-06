vor 5 Stunden Markus Baier Bad Säckingen Streit um Spital-Ausschuss: Förderverein stellt sich hinter Bürgermeister Guhl

Bürgermeister Alexander Guhl sei als Chef der Behörde, die die Brandschutzdefizite im Bad Säckinger Krankenhaus vor beinahe 40 Jahren zu verantworten hat, nicht geeignet, in dem Ausschuss mitzuarbeiten, der nun die Sanierung des Spitals begleiten soll. So argumentierte der Sprecher der CDU-Fraktion im Kreistag, Martin Albers, jüngst in der Kreistagssitzung, in der es um die Besetzung dieser Begleitkommission ging. Die Äußerungen haben im westlichen Landkreis für Verärgerung aber auch Belustigung gesorgt. Nun stellt sich auch der Förderverein Pro Spital mit deutlichen Worten hinter Guhl.