Bad Säckingen Sternsinger bringen wieder den Segen in die Häuser

Sternsinger bringen wieder den Segen in die Häuser

Die Sternsinger sind wieder in Bad Säckingen unterwegs. Allerdings kommen die Jungen und Mädchen nur auf Bestellung. Am Mittwoch sind noch einige Besuchstermine frei, die telefonisch beim Pfarramt vereinbart werden können.

Rund 700 Bad Säckinger Haushalte und Einrichtungen bekommen in diesem Jahr zwischen Montag und Donnerstag Besuch von den Sternsingern der Pfarrgemeinde St. Fridolin. Allerdings nur, wenn sie sich vorher im Pfarrbüro gemeldet und den Besuch der Sternsinger gewünscht haben. Denn seit vielen Jahren ist es üblich, dass die Kinder nicht einfach mehr von Haus zu Haus gehen. "Oftmals sind die Kinder abgewiesen worden oder die Leute haben die Tür erst gar nicht ausgemacht", erinnert sich Gemeindereferentin Schwester Bernarda.

Seit 15 Jahren bereitet Schwester Bernarda die Kinder auf ihren ehrenamtlichen Dienst "Von Kindern für Kinder" vom Kindermissionswerk, vor. Insgesamt 30 Kinder im Alter von sechs bis 15 Jahren, sind in sieben Gruppen und jeweils einem Begleiter auf die gesamte Altstadt, die West- und Nordstadt verteilt worden. Dort gehen sie von Tür zu Tür und sagen ihren Spruch von den drei Weisen aus dem Morgenland auf. Dass die Kinder teilweise so jung sind, liegt daran, dass sie sich für dieses Amt der Sternsinger besser begeistern lassen. "Die Kleinen sind noch mit Begeisterung dabei, während die Großen sich eher zieren", weiß Schwester Bernarda aus Erfahrung.

Trotzdem gibt es immer noch genug Jugendliche, die erst als Sternsinger mit der Gruppe gelaufen sind und jetzt selbst Gruppen begleiten. Natürlich gibt es nicht nur Geld für die gute Sache, die in diesem Jahr unter dem Motto "Gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit" läuft. Auch jede Menge Süßigkeiten tragen die Kinder in ihren Taschen nach Hause. "Einen Teil der Sachen behalten die Kinder für sich und den anderen Teil spenden sie dem Tafelladen", weiß die Gemeindereferentin.

Wer sich noch kurzfristig einen Besuch der Sternsinger wünscht, für den sind am Mittwoch noch ein paar Termine frei. Interessierte können sich noch im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 07761/56 81 90 melden.