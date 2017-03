Bad Säckingen Stefanie Berger organisiert Gruppenangebote bei der Lebenshilfe Südschwarzwald

Stefanie Berger bietet Abwechslung für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Die 34-Jährige ist neue Leiterin für Gruppenangebote der Lebenshilfe Südschwarzwald in Bad Säckingen.

Stefanie Berger ist die neue Leiterin für Gruppenangebote der Lebenshilfe Südschwarzwald in Bad Säckingen. Sie hat die Leitung von Nathalie Amico übernommen, die diesen Bereich vor fünf Jahren in der Nagaistraße aufgebaut und geleitet hatte.

In ihrem gesamten Berufsleben hat die 34-Jährige bereits mit Menschen mit Behinderung gearbeitet. „Das wollte ich schon immer tun“, sagt sie. Nach ihrem Studium im Bereich Sozialpädagogik hat sie acht Jahre in einer Tagesstätte für Menschen mit Behinderung gearbeitet. Danach hat sie nach Rheinfelden-Herten in die Theresia-Scherer-Schule gewechselt und dort Heilerziehungspfleger ausgebildet. In dieser Zeit hat sie ein Masterstudium begonnen und im vergangenen Jahr abgeschlossen. „Nach meinem Studium wollte ich mehr administrative und organisatorische Arbeiten, aber auch eine Führungsposition übernehmen, als ich die Anzeige der Lebenshilfe Südschwarzwald gelesen hatte“, erzählt sie weiter.

Inzwischen organisiert Stefanie Berger Ferien- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche mit Behinderung. Dazu gehört auch die Suche nach ehrenamtlichen Helfern, die die Kinder begleiten und unterstützen. Das Ziel der Lebenshilfe Südschwarzwald ist es, nicht nur den Kindern und Jugendlichen, die aufgrund ihrer Behinderung am normalen sozialen Leben oft nicht teilnehmen können, ein Erlebnis zu bieten. Gleichzeitig sollen die Familien und Geschwister zu Hause entlastet werden. Denn: „Ein Kind mit Behinderung in der Familie bestimmt den Alltag und da müssen Geschwister oft zurückstecken“, erklärt die Sozialpädagogin.

Für Kinder mit und ohne Behinderung im Alter zwischen drei und zwölf Jahren bietet die Lebenshilfe in den Schulferien eine ganztägige Betreuung an. Es gibt Gruppen für Kinder mit Behinderung und deren Geschwister sowie integrative Ferienangebote. Die Gruppen bestehen aus fünf bis sieben Kindern oder Jugendlichen, für die je eine Begleitperson benötigt wird. Dabei ist die Lebenshilfe auf ehrenamtliche Helfer angewiesen. Oft sind es Schüler oder Studenten, die die Kinder begleiten. „Leider bleiben uns diese Helfer nie lange erhalten, weil sie entweder mit der Schule fertig sind und die Stadt zum Studieren verlassen“, erklärt Berger. Deshalb sind auch ältere Menschen gefragt. „Das sind Menschen mit Lebenserfahrung“, erklärt Berger.



Suche nach Helfern

Die Lebenshilfe Südschwarzwald sucht ehrenamtliche Helfer. In den Ferien finden die Angebote auch unter der Woche statt. Aber weil sich die Kinder in der Schulzeit im Internat aufhalten, beginnen viele Gruppenangebote erst am Freitag und finden am Wochenende statt. Die Helfer werden geschult, bevor sie mit ihrer Arbeit beginnen. Der ehrenamtliche Dienst kann auf persönliche Terminmöglichkeiten abgestimmt werden und es wird eine steuerfreie Aufwandsentschädigung bezahlt. Weitere Infos bei Stefanie Berger, Telefon 07761/553 85 81 oder per E-Mail (ga.wt@lebenshilfe-ssw.de).