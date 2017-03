BadSäckingen Städtepartnerschaft feiert 40-jähriges Bestehen

Städtepartnerschaft zwischen der österreichischen Stadt Purkersdorf und Bad Säckingen feiert im Juni 40-jähriges Bestehen. Zu den Feierlichkeiten in Purkersdorf werden neben Vertretern der Stadt und des Freundeskreises auch Mitglieder der Chorgemeinschaft Bad Säckingen und des Musikvereins Harpolingen anreisen.

Bad Säckingen (elen) Vor dem Feundeskreis Purkersdorf liegt ein ganz besonderes Jahr. 40 Jahre ist es her, dass die Städtepartnerschaft zwischen der österreischischen Stadt Purkersdorf und Bad Säckingen geschlossen wurde. Die Reise zur Jumélage-Feier in Purkersdorf kommenden Juni war daher zentrales Gesprächsthema bei der Hauptversammlung des Freundeskreises vergangenen Freitag.

Zudem macht sich der Verein Gedanken über neue Möglichkeiten, die Städtepartnerschaft auch in Zukunft aktiv zu unterstützen. Zu den Feierlichkeiten in Purkersdorf werden neben Vertretern der Stadt und des Freundeskreises auch Mitglieder der Chorgemeinschaft Bad Säckingen und des Musikvereins Harpolingen anreisen. Sowohl die Chorgemeinschaft als auch der Musikverein sind gerade dabei, Kontakte nach Purkersdorf zu knüpfen.

Zudem wird die Delegation von vier jungen Musikern der Bad Säckinger Jugendmusikschule begleitet, die derzeit im Landeswettbewerb Jugend musiziert vertreten sind und in Purkersdorf auftreten werden. Zudem legt der Freundeskreis Wert darauf, dass als Zeichen der guten Beziehungen zwischen den verschiedenen Freundeskreisen auch der Vorsitzende des Freundeskreis Näfels, Winfried Ays, bei der Jumélage-Feier dabei ist. Für Enttäuschung sorgte die Nachricht, dass nur drei Bad Säckinger Stadträte nach Purkersdorf kommen. In diesem Punkt sind sich die Freundeskreise Purkersdorf und Näfels einig. „Ich bin enttäuscht von den Stadträten, die sehr wenig für Städtepartnerschaften übrig haben“, bedauerte Winfried Ays.

Dabei komme den Städtepartnerschaften aktuell besonders viel Bedeutung zu, wie der Vorsitzende des Freundeskreis Purkersdorf, Klaus Kummle, ermahnte: „Gerade in der heutigen Zeit, wo wir in Europa an Grenzen stoßen, wird sich zeigen, ob die Städtepartnerschaften Meinungsverschiedenheiten aushalten“.

Ohne die „hervorragende Arbeit“ der Freundeskreise hätte die Städtepartnerschaft es um einiges schwieriger, so Kummle. Diese Arbeit fortzusetzen und auszubauen, ist dem Freundeskreis daher sehr wichtig. Die in den letzten beiden Jahren neu entstandenen Verbindungen der Bad Säckinger Chorgemeinschaft und des Musikvereins Harpolingen nach Purkersdorf sind für Kummle „Pflänzchen“, die es nun gelte, zum Wachsen zu bringen.

Auch die Bad Säckinger Jugendmusikschule wird versuchen, erste Kontakte zu ihrem Gegenstück in Purkersdorf zu knüpfen. Die Jumélage-Feier kommenden Juni ist dazu eine gute Gelegenheit. Denn die vergangenen 40 Jahre der Städtepartnerschaft waren, so Klaus Kummle, voller „aktiver Erfolgsgeschichten, die neu belebt werden müssen.“