BadSäckingen Stadtwerke behaupteten sich

Geschäftsführer Siegfried Pflüger kündigt Bewerbung um die kommunale Strom- und Gaskonzession in Schopfheim an

Bad Säckingen (cha) Die Jahresabschlussfeier 2016 der Stadtwerke Bad Säckingen, zu der sich Mitarbeiter und Gäste am Freitagabend im Country-Western-Club trafen, ist neben dem geselligen Beisammensein und der Ehrung langjähriger Mitarbeiter immer auch die Zeit, um Rückschau und Ausblick zu halten. Traditionell findet die Feier immer am Anfang des neuen Jahres statt.

„Die Stadtwerke sind im Markt gut positioniert. Sie werden vom Kunden als ein fairer und zuverlässiger Partner wahrgenommen“, resümierte Geschäftsführer Siegfried Pflüger. Zu verdanken sei dies auch der kontinuierlichen Arbeit der Mitarbeiter, lobte Pflüger. Auch Alexander Guhl, Vorsitzender des Aufsichtsrates und Bad Säckinger Bürgermeister, bescheinigte den Stadtwerken mit großer Genugtuung ein gutes Jahr 2016.

Die Absatzzahlen in 2016 sprechen zudem eine deutliche Sprache. In der Gasversorgung haben die Stadtwerke einen Marktanteil in Bad Säckingen von 96 Prozent und in der Stromversorgung beträgt der Anteil 89 Prozent. Im Bereich Strom wurden 60 Mio. kWh (Vorjahr 64 Mio. kWh) verkauft. Beim Gas waren es 265 Mio. kWh (Vorjahr 176 Mio. kWh). An Wärme wurden 31 Mio. kWh (Vorjahr 28 Mio. kWh) an die Kunden geliefert und beim Wasser waren es 1,2 Mio. Kubikmeter (Vorjahr ebenfalls 1,2 Mio. Kubikmeter). Die Stadtwerke investierten aber auch eine Summe von 3,20 Mio. Euro in die versorgungsseitige Infrastruktur. Insgesamt wurden rund 4,8 Kilometer Leitungen/Kabel in den Bereichen Strom, Gas, Wasser und Wärme verlegt.

Die Entwicklung der Stadtwerke sieht Siegfried Pflüger im Ausbau der Wärmeerzeugungsanlagen in und um Bad Säckingen. Damit werde nicht nur ein Beitrag zur Energiewende, sondern auch zur Zukunftssicherung des Unternehmens geleistet, betonte Pflüger.

Für dieses Jahr haben sich die Stadtwerke viel vorgenommen. Zusammen mit dem Energiedienst haben sie eine Bewerbergemeinschaft gegründet und sie haben sich für das Bewerbungsverfahren der Gas- und Stromkonzession in Schopfheim positioniert. Pflüger hofft ebenso wie Bürgermeister Guhl, dass ihnen das dies gelingen werde. Als größeres Vorhaben steht in diesem Jahr zudem die Sanierung des in die Jahre gekommenen Parkhauses Lohgerbe mit geschätzten Kosten in Höhe von rund 1,3 Mio. Euro auf dem Programm. Die Übernahme der Betriebsführung des Waldbades habe stattgefunden und sei auf einem guten Weg, berichtete der Geschäftsführer.

An der Jahresabschlussfeier würdigte Geschäftsführer Pflüger Mitarbeiter für ihre langjährige Betriebstreue. Brigitte Seimert wurde für ihre 40-jährige Betriebszugehörigkeit und Gerhard Claaßen für 35 Jahre geehrt. In Abwesenheit wurden Wolfgang Rumler für 30 Jahre Treue, Martian Kilian für 25 Jahre und Domenico Pecoraro für zehnjährige Betriebszugehörigkeit ausgezeichnet.

Mit Dank für seine guten Leistungen wurde Josef Hauser in den Ruhestand verabschiedet. Seit 2002 bis zu seiner Pensionierung im letzten November war er sozusagen die „gute Seele“ in den Parkhäusern Lohgerbe und Kursaal. Trotz seiner Pensionierung ist Josef Hauser derzeit noch vertretungsweise im Einsatz, wie Pflüger berichtete.

Stadtwerke

Die Stadtwerke Bad Säckingen GmbH liefern ihren Haushalts- wie Geschäfts-Kunden Strom, Erdgas, Wasser und Fernwärme. Absatzzahlen 2016: Strom 60 Mio. kWh, Gas 265 Mio. kWh, Wärme 31 Mio. kWh, Wasser 1,2 Mio. Kubikmeter. Derzeit werden 56 Mitarbeiter beschäftigt. Geschäftsführer ist Siegfried Pflüger, Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Bürgermeister Alexander Guhl.