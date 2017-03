Bad Säckingen Stadtwerke Bad Säckingen investieren im großen Stil

Mehrere Millionen Euro investieren die Stadtwerke Bad Säckingen dieses Jahr in das Leitungsnetz der Stadt, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Anwohner erfahren von den Maßnahmen derweil häufig sehr kurzfristig. Das sorgt für Kritik.

Bad Säckingen – Im großen Stil sind die Stadtwerke Bad Säckingen derzeit dabei, Gas- und Wasserleitungen im Stadtgebiet auszutauschen und so die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Mehr als 2,5 Millionen Euro nimmt das Unternehmen dafür allein dieses Jahr in die Hand – wobei das größte Vorhaben, die Erneuerung von 1,7 Kilometern Wasserleitung im Zuge der B34-Sanierung noch gar nicht eingerechnet ist. Kaum jemand stellt die Notwendigkeit dieser Maßnahmen in Frage. Immerhin sind einige der Wasserleitungen über 100 Jahre alt. Kritik seitens Anwohnern wird derweil wegen der Informationspolitik des Unternehmens laut.

Dass Anwohner und insbesondere Geschäftsleute bei den jüngsten Vorhaben sehr kurzfristig über die damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen informiert wurden, räumt der Leiter Technik und Assetmanagement bei den Stadtwerken, Martin Ritter, unumwunden ein. So erfuhren Anrainer in der Wernergasse erst vier Tage vor Baubeginn von der geplanten Maßnahme, wie Jürgen Albiez, Vorsitzender von Pro Bad Säckingen und selbst Betroffener, darstellt. Auch Albert Zeh, Leiter des Polizeireviers, hat fehlende Absprachen bemängelt. Die Wernergasse werde von den Beamten bei Einsätzen als Ausfahrt genutzt, so Zeh. Dass zeitgleich die Bauarbeiten vor dem Beck-Areal begonnen haben, habe die Problematik für die Ordnungshüter zusätzlich verschärft. Letztlich wurde ein Ausgang in der Schützenstraße geschaffen.

Martin Ritter bestätigt, dass es in den vergangenen Wochen durchaus Defizite in der Informationspolitik der Stadtwerke gegeben habe und Maßnahmen kurzfristiger umgesetzt werden mussten, als ursprünglich geplant. Grund dafür sei in erster Linie, dass das Unternehmen erst im Februar von der geplanten B34-Sanierung erfahren habe: "Das hat unseren Zeitplan für dieses Jahr gehörig durcheinandergebracht." Vor allem müssten diverse Vorhaben, wie der heute beginnende Leitungsaustausch in der Ludwig-Herr-Straße und der Lindenmatten in Obersäckingen, abgeschlossen sein, bevor es auf Bad Säckingens Hauptverkehrsader losgeht. Beides sind Parallelstraßen zur B34 und würden gegebenenfalls als Umleitungen benötigt.

Die Sanierung der Bundesstraße, die Ende Juli beginnen und bis Mitte September dauern soll, nutzen die Stadtwerke, um die 90 Jahre alte Wasserleitung zu ersetzen. Die Kosten lassen sich aktuell noch nicht abschätzen, sie kommen aber noch auf den Investitionsrahmen von 2,5 Millionen Euro für dieses Jahr oben drauf. Darüber hinaus sind in den nächsten Monaten weitere vier bis fünf Bauvorhaben geplant. Ritter verspricht: "Wir bemühen uns, mindestens zwei Wochen vorher über die weiteren Projekte zu informieren, so dass Anrainer genügend Zeit haben, sich darauf einzustellen."