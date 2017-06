Bad Säckingen Stadterhebung: Bad Säckingen feiert mit Purkersdorf

Purkersdorf, die österreichische Partnerstadt von Bad Säckingen, feiert am 24. und 25. Juni 50 Jahre Stadterhebung. Eine Delegation aus der Trompeterstadt ist mit dabei. Gefeiert wird bei dieser Gelegenheit auch die 40-jährige Freundschaft zwischen Purkersdorf und Bad Säckingen.

Bad Säckingen – Purkersdorf, die österreichische Partnerstadt von Bad Säckingen, feiert am Wochenende 50 Jahre Stadterhebung. Daran teilnehmen wird eine etwa 25-köpfige Delegation aus Bad Säckingen mit Bürgermeister Alexander Guhl an der Spitze. Gefeiert wird bei dieser Gelegenheit auch die 40-jährige Freundschaft zwischen Purkersdorf und Bad Säckingen. Und die mit der französischen Partnerstadt Bad Säckingens, Sanary-sur-Mer sowie jener mit dem österreichischen Göstling an der Ybbs.

Die kleine Gruppe "Offizieller", die die Stadt vertreten wird, darunter die Stadträte Wolfgang Lücker, Alexander Borho und Christine Oechslein, muss am Freitag sehr früh aufstehen. Bereits um 4.30 Uhr morgens geht es mit dem Minibus zum Flughafen nach Zürich. Eine große Verschnaufpause, oder gar Zeit, den nachts verlorenen Schlaf nachzuholen, bleibt nach der Ankunft voraussichtlich nicht.

Nach Begrüßung, Austausch und dem Tagesprogramm geht es um 19 Uhr mit dem Partnerschaftabend inklusive Erneuerung der Verschwisterungserklärung weiter. Am Samstagvormittag steht die Stadterhebung von Purkersdorf im Mittelpunkt der Feierlichkeiten. Einer der Höhepunkte ist die Rede der neuen niederösterreichischen Landeshauptfrau (Ministerpräsidentin) Johanna Mikl-Leitner, sein. Am Nachmittag lädt der Freundeskreis Bad Säckingen zu einem Partnerschaftsnachmittag ein. Nach dem Festgottesdienst am Sonntagvormittag wartet auf dem Hauptplatz ein Frühschoppen mit Kunstprogramm.

Apropos Kunst: Offizieller musikalische Beitrag der Stadt Bad Säckingen zum Jubiläum der Partnerstadt ist der Auftritt einer Trompetenschüler-Gruppe der Jugendmusikschule, die mit Lehrern und Musikschulleiter Manuel Wagner bei den Feierlichkeiten dabei ist. Nicht fehlen darf natürlich der Trompeter von Säckingen, Heinz Blum.

Intensive Kontakt zu den Kameraden in Purkersdorf pflegt seit langem die Bad Säckinger Feuerwehr. Rund zehn Mann fahren am Freitag mit dem Minibus vor die Tore Wiens. Die offizielle Veranstaltung bietet den Feuerwehrleuten eine willkommene Gelegenheit, die Freundschaft zur Purkersdorfer Wehr weiter zu pflegen und auszubauen, freut sich Kommandant Tobias Förster. Für den stellvertretenden Kommandanten Mark Jagenow steht vor dem vergnüglichen Teil eine besondere Herausforderung, hat er doch eine strapaziöse Form der Anreise gewählt. Jagenow ist bereits seit Montag auf dem Rad ins 800 Kilometer entfernte Purkersdorf unterwegs.

Große Freude im Vorfeld des Besuchs in der Partnerstadt auch beim Freundeskreis Purkersdorf mit Klaus Kummle. Der Verein gehört zu den wesentlichen Stützen der Städtepartnerschaft. Eine große Delegation wird bereits am morgigen Donnerstag mit zwei Kleintransportern und einem Auto nach Purkesdorf reisen. Zurück nach Bad Säckingen geht es für die meisten Teilnehmer im Laufe des sonntags. Sicher mit vielen schönen Erinnerungen: Bereits vor zehn Jahren hat eine Delegation aus Bad Säckingen an Jubiläumsfeierlichkeiten zur Stadterhebung Purkersdorfs teilgenommen, es war das 40ste. Sie erlebten einen überaus herzlichen Empfang.

Purkersdorf

Die Stadtgemeinde Purkersdorf mit rund 10 000 Einwohnern liegt in der Wienerwald-Region des Bezirks St. Pölten-Land, unmittelbar an der Stadtgrenze von Wien. Bürgermeister ist Karl Schlögl. Erstmals unterzeichnet wurden die Partnerschaftsurkunden 1974 in Bad Säckingen.

