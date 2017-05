Bad Säckingen Stadt Bad Säckingen zahlt weiter Geld für Mountainbike-Rennen

Die Mountainbike-Gold-Trophy Sabine Spitz am Eggberg wird auch im kommenden Jahr mit 30.000 Euro Steuergeldern unterstützt

Die Stadt Bad Säckingen wird die MTB-Gold-Trophy Sabine Spitz auch im kommenden Jahr in der bisherigen Form unterstützen. Der Gemeinderat beschloss in der Sitzung am Montag, auch 2018 für die Mountainbike-Veranstaltung am Eggberg 20.000 Euro zur Verfügung zu stellen sowie 10.000 Euro in Sachleistungen etwa durch den technischen Dienst.

Bürgermeister Alexander Guhl sagte, man müsse sich durchaus die Frage über die Bedeutung dieser Veranstaltung für den Tourismus der Stadt stellen. Guhl hält die Veranstaltung grundsätzlich für eine gute Sache, wobei er sich ein größere Zuschauerresonanz als bisher erhofft.

Letztlich lägen bei der Nutzung der Trails keine messbaren Zahlen vor, sagte Tourismusdirektor Stefan Thomas. Der Kurs werde zwar das Jahr über zeitweise frequentiert. Unklar sei jedoch von wie vielen Nutzern. Bei der MTB-Trophy selber seien 700 Starter aus 20 Nationen am Start gewesen.

Dass die Veranstalter das Jedermann-Rennen stärker ausbauen, lobte CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer. Er regte jedoch an, gerade für Breitesportler noch mehr Angebote bereitzustellen. Es gebe am Eggberg sicherlich noch befahrbare Waldwege mit ausreichender Breite, die in das Netz integriert werden könnten, so Pfeiffer, der im Breitensportler ein größeres touristisches Potenzial als beim Spitzensportler sieht. Im Übrigen regte Pfeiffer an, in den Veranstaltungsnamen auch die Stadt Bad Säckingen zu integrieren. "Nirgendwo wird hier Bad Säckingen beworben, das halte ich für problematisch", so Pfeiffer.