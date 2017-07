Bad Säckingen Stabwechsel beim Lions Club Bad Säckingen

Pierino Di Matteo ist der neue Präsident beim Lion Club. Der Verein veranstaltet viele Aktionen für wohltätige Zwecke. Der Gala-Abend im Mai bei Dick Küchen war nur einer der Höhepunkte.

Beim Lions Club Bad Säckingen hat es wieder einen Führungswechsel gegeben – nach nur einem Jahr. Doch das ist üblich. Denn die Amtszeit eines Lions-Präsidenten dauert nur 365 Tage. Seit Mittwoch leitet nun offiziell Pierino Di Matteo die Geschicke der Bad Säckinger Löwen. Er hat tags zuvor im Schloss Beuggen das Amt von seinem Vorgänger Gerhard Faller übernommen.

Passend zu seiner einjährigen Amtszeit ließ Faller, der nun Past-Präsident im Lions Club Bad Säckingen ist, die vergangenen zwölf Monate Revue passieren. Ein Jahr, das so allerhand Aktivitäten beinhaltete, wie Faller betonte. Aus gutem Grund: Schließlich feiert der Bad Säckinger Verein 2017 sein zehnjähriges Bestehen. Einer der Höhepunkte sei bislang der Gala-Abend Anfang Mai bei Dick Küchen gewesen, so Faller. Spitzenköche und Profimusiker verwöhnten dort fast 100 Gäste. „Es war eine rundum gelungene Veranstaltung, bei der wir auch einiges eingenommen haben“, bilanzierte Gerhard Faller stolz.

Die Erlöse aus solchen Veranstaltungen wie zum Beispiel durch die Bewirtung bei der „School’s Out-Party“ auf dem Rudolf-Eberle-Platz gibt der Verein dann direkt an Hilfsprojekte weiter. So unterstützten die Lions in der Ägide von Faller die Aktion „Menschen in Not“, einen Schullandheim-Aufenthalt von deutschen und syrischen Kindern im Schwarzwald oder das Projekt „Baumhaus“ der Caritas Hochrhein.

Pierino Di Matteo will genau da weitermachen, wo sein Vorgänger aufgehört hat. „Für das neue Vereinsjahr ist jedenfalls schon einiges geplant“, kündigte er an. Und so soll es, geht es nach Di Matteo, für die Mitglieder wieder Vorträge von Referenten geben. Der Vorstand des Lions Clubs Bad Säckingen setzt sich wie folgt zusammen: Pierino Di Matteo (Präsident), Gerhard Faller (Past-Präsident), Dr. Jürgen Wild (Vizepräsident), Michael Wagner (Sekretär), Lars Eckmann (Schatzmeister).