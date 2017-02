Mit überaus deutlichen Worten positioniert sich die Parlamentarische Staatssekretärin im Umweltministerium Rita Schwarzelühr-Sutter (SPD) auf ihrer Facebook-Seite gegen das PSW Atdorf. Im Interview schildert sie ihre Ansichten zu dem Projekt. Fazit: Die Kosten und Eingriffe in die Natur stehen in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Frau Schwarzelühr-Sutter, auf Ihrer Facebook-Seite bezeichnen Sie das geplante Pumpspeicherwerk Atdorf als „Milliardengrab“ und fordern die grün-geführte Landesregierung als Miteigentümer der Schluchseewerk-Mutter EnBW dazu auf, von dem Vorhaben Abstand zu nehmen. Was veranlasst Sie dazu?

Ich verfolge die Planung und das Genehmigungsverfahren seit vielen Jahren und bin zu der Überzeugung gelangt, dass Kosten in Höhe von 1,6 Milliarden Euro in keiner Relation mehr zum Bedarf einer solchen Anlage stehen und schon gar nicht zu den Eingriffen in die Natur. Die Planungen des Schluchseewerkes für das Pumpspeicherwerk wurden vorgenommen, als drei neue Atomkraftwerke in der Schweiz geplant waren. Diese Zeiten sind aber vorbei, heute ist die Welt in der Energiewirtschaft eine andere. Und daher trägt sich das Geschäftsmodell meiner Ansicht nach inzwischen nicht mehr. Dass Pumpspeicher aus unternehmerischer Sicht nicht mehr sonderlich attraktiv sind, zeigt wohl nicht zuletzt der Ausstieg von RWE aus dem Vorhaben.

Der Projektträger Schluchseewerk AG sieht das freilich anders. Von dort heißt es, das Projekt sei ein wichtiger Beitrag zum Gelingen der Energiewende.

Ich würde sagen, es ist vor allem ein privatwirtschaftliches Vorhaben und nicht etwa ein Infrastrukturprojekt wie die Autobahn. Es ist natürlich dementsprechend auch eine unternehmerische Entscheidung, ob gebaut wird. Allerdings ist die EnBW ja nicht nur ein privatwirtschaftliches Unternehmen, sondern das Land hat für viel Geld Anteile gekauft. Daher müssen andere Maßstäbe angelegt werden. Ich kann derzeit nicht erkennen, wie sich ein Vorhaben wie Atdorf am Ende des Tages rechnen soll. Dann muss man aber auch fragen, warum die massiven Eingriffe in die Natur und warum die hohen Investitionskosten? Die Energiewende sollte bezahlbar bleiben. Das tut sie aber nicht, wenn man Vorhaben realisiert, die unnötig sind. Wenn man Pumpspeicher tatsächlich bräuchte, gäbe es in der Schweiz genügend bestehende Anlagen. Auch in Deutschland haben wir übrigens genügend Kapazitäten. Ich sehe nicht die Notwendigkeit, warum noch eine weitere Anlage bauen werden sollte, während andernorts Pumpspeicherwerke sogar geschlossen werden sollen.

Sie haben sich auch in der Vergangenheit bereits skeptisch über das Pumpspeicherwerk geäußert. Was wären denn gangbare Alternativen?

Ich denke, von großer Bedeutung ist der Ausbau der Stromtrassen vom Norden in den Süden. Dort wird nicht nur Windstrom produziert, es gibt in Skandinavien auch Pumpspeicher, von denen aus Leitungen nach Deutschland führen. Entsprechend müssen Leitungen ausgebaut werden. Was die Energiespeicherung anbelangt, ist die technische Entwicklung inzwischen weit gediehen, besonders im Hinblick auf dezentrale Anlagen, die immer günstiger werden. In Zukunft wird der Schwerpunkt wohl auf einer Sektorenkopplung liegen. Dazu gehören natürlich die Energiewirtschaft, aber auch E-Mobilität, Industrie und moderne Speichermöglichkeiten wie das Power-to-Gas-Verfahren.

Inwiefern haben Sie als Staatssekretärin im Umweltministerium ein Mitspracherecht in dem Genehmigungsverfahren?

Das Umweltministerium kann allenfalls darauf achten, dass Umweltbelange berücksichtigt werden. Dass es hier insbesondere um einen riesigen Eingriff in die Umwelt geht, steht außer Frage. Ein direktes Mitspracherecht im Verfahren haben wir nicht, zumal es sich um ein behördliches Genehmigungsverfahren handelt und nicht um eine politische Entscheidung. Die Entscheidung liegt beim Landratsamt.

Kürzlich ist ja das Erörterungsverfahren in Wehr zu Ende gegangen. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Beeindruckt hat mich, wie stark Bürger und Verbände aufgetreten sind. Sie haben sich über Jahre hinweg vertieft in die Materie eingearbeitet und sich intensiv beteiligt. Die Einwände waren fundiert und meines Erachtens nachvollziehbar. Das darf man nicht einfach ignorieren oder vom Tisch wischen.

Generell scheint der Widerstand gegen das Vorhaben in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen zu haben. Inwiefern werden sie hier unterstützend tätig?

Ich stehe in erster Linie zu meiner Position. Das ist meine persönliche Haltung als Mitglied des Bundestages. Und die lautet, dass das Vorhaben weder aus Sicht der Energiewende noch aus finanziellen Gesichtspunkten zukunftsfähig ist. Aber natürlich kann ich nicht die Genehmigung beeinflussen. Auch für mich gilt, abzuwarten wie die Behörde entscheidet.

Weder Schluchseewerk noch Konzernmutter EnbW legen sich bisher fest, ob das PSW gebaut wird oder nicht. Wenn Sie einen Tipp abgeben müssten: Wie fällt die Entscheidung aus?

Das kann ich nicht prophezeien. Aber das Unternehmen und dessen Eigentümer müssen entscheiden, ob sie dem Verfahren noch mehr Geld hinterherwerfen oder ob es letztlich nicht weiser wäre, aus dem Vorhaben auszusteigen.

Zur Person

Rita Schwarzelühr-Sutter (54) wurde in Waldshut geboren. In Freiburg und Zürich studierte sie Wirtschaftswissenschaften. Seit Ende 2013 ist die SPD-Frau Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium. Mitglied des Bundestages war Schwarzelühr-Sutter zwischen 2005 und 2009. Zuvor war sie acht Jahre lang der vorhergehenden SPD-Abgeordneten Karin Rebock-Zureich. 2010 rückte sie erneut in den Bundestag nach, dem sie seither ununterbrochen angehört. Sie ist außerdem seit 2001 Kreisverbandsvorsitzende der SPD und gehört auch dem Waldshuter Kreistag an. Rita Schwarzelühr-Sutter ist verheiratet und hat zwei Söhne.