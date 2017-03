Bad Säckingen Sportlich gut aufgestellt: Die Volleyballabteilung des TV Bad Säckingen

Volleyballabteilung des TV Bad Säckingen zieht Bilanz. Die finanzielle Situation macht zwei neue Beachvolleyballplätze möglich, die voraussichtlich im Juni eingeweiht werden können.

Bad Säckingen (milo) Bestens aufgestellt präsentierte sich die Volleyabteilung des TV Bad Säckingen bei der jüngsten Hauptversammlung am Montag – sowohl in sportlicher als auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Gleich drei Aktivmannschaften bietet sich in dieser Saison die Möglichkeit zum Aufstieg in höhere Ligen. Und dank der soliden Haushaltslage winkt die vom Verein lang ersehnte Einrichtung zweier Beachvolleyballplätze, die voraussichtlich im Juni eingeweiht werden können.

Die Idee eines Beachvolleyball-Courts ist keineswegs neu. Früheren Anstrengungen war aus Kostengründen allerdings kein Erfolg beschieden. Nun läge ein neues Angebot des Tennisclubs Bad Säckingen vor, das eine Chance biete, die man sich „nicht entgehen lassen sollte“, wie Vorsitzender Martin Beltinger betonte. Dank der bereits vorhandenen Infrastruktur in unmittelbarer Nachbarschaft zum Tennisclub in der Dürerstraße, könnten die Kosten minimal gehalten werden, so der Vorsitzende.

Der Bauantrag sei bei der Stadtverwaltung inzwischen eingereicht. Das Rathaus hätte bereits in der Vergangenheit sein Wohlwollen gegenüber dem Projekt signalisiert. Die Aussichten auf Zuschüsse durch den Badischen Sportbund seien gut. Die genauen Kosten für die Volleyabteilung wusste Beltinger zwar noch nicht zu benennen. Auf Nachfrage der Presse bezifferte er diese auf rund 15 000 Euro. Auf den Trainingsbetrieb würden die Plätze eine sehr positive Auswirkung haben, zeigte sich Beltinger überzeugt. Bei entsprechender Planung und Organisation seien diese als „neue Sporthalle“ zu werten. Finanzielle Bedenken seien unbegründet. Der Verein hätte Rücklagen gebildet, so Beltinger: „Das ist tragbar.“

Ebenso exzellent gestalten sich derzeit die sportlichen Perspektiven der Bad Säckinger Volleyballer. Aushängeschild des TV Bad Säckingen sind in dieser Saison die Damen. Viel Applaus erntete in der Versammlung die erste Damenmannschaft für ihren Aufstieg in die Landesliga. Dieser soll am letzten Spieltag, 25. März, in der Badmattenhalle gebührend gefeiert werden. Viel Lob gab es auch für die Damen 2 und Damen 3, die ebenfalls gute Chancen auf den Aufstieg in die Bezirksklasse haben. Recht aktiv gaben sich die Mitglieder auch außerhalb des Spielfeldes: Der Jahresausflug mit Sommerfest, das traditionelle Beachvolleyballturnier im Waldbad, das Badmattenfest sowie der Altstadtlauf standen auf dem Jahresprogramm der Volleyballabteilung. Eine Neuauflage des Einsatzes beim Badmattenfest werde es jedoch nicht geben, kündigte der stellvertretende Vorsitzende Markus Wöllner an. Viele der Kinder seien für den Volleyballsport noch zu jung. Für den Verein stünden Ertrag und Aufwand somit in keinem Verhältnis.

Die Vorstandsneuwahlen brachten nur geringfügige Veränderungen. Für Charlotte Butz rückt Linda Eschbach nach. Zum vierten Beisitzer (Materialwart) wurde Denis Herdt gewählt.

Die Volleyballabteilung

Die Abteilung des TV Volleyball wurde 1972 gegründet und hat 169 Mitglieder. Die Wahlen: Martin Beltringer (Vorsitzender), Markus Wöllner (Stellvertreter), Matthias Eggert (Kasse), Susanne Krauß (Schriftführerin), Linda Eschbach (Buswartin), Carsten Krebs (Jugendwart), Annalena Gronde und Hannah Brück (Jugendvertreterinnen), Sina Schmidt, Marco Wolf, Anja Döbele und Denis Herdt (Beisitzer).