Bad Säckingen Sponsoren unterstützen den Zirkus Papperlapapp

Der Zirkus Papperlapapp erhält durch Sponsorenspenden einen Anhänger für sein Spielmobil, um noch mehr Koordinationsspiele unterbringen zu können.

Jetzt darf gespielt werden! Für sein Spielmobil hat der Zirkus Papperlapp nun einen Anhänger erhalten. Ermöglicht haben das eine Reihe Sponsoren aus der Bad Säckinger Geschäftswelt, aber auch aus der Umgebung. Im Rahmen einer Feierstunde, bei der auch einige der Sponsoren anwesend waren, wurde der Anhänger jetzt offiziell an die Zirkus Papperlapapp in Person von Zirkusdirektor Michael Koubik überreicht.

Seit 18 Jahren gibt es bereits den Zirkus Papperlapapp in Bad Säckingen. Seit dieser Zeit bereichern die Artisten des Zirkus, die ausschließlich aus Bad Säckinger Kinder und Jugendlichen bestehen, Veranstaltungen und Feste mit ihrer Feuershow und der Spielstraße. Für die Spielstraße ist der Zirkus mit seinem Spielmobil unterwegs, in dem sich jede Menge Koordinationsspiele befinden. "Bei uns gibt es keine Hüpfburg, denn auf der Hüpfburg sind die Kinder unter sich", umschreibt Direktor Michael Koubik den Anspruch. Ziel der Spielstraße des Zirkus Papperlapapp ist es, dass Eltern und Kinder gemeinsam spielen. "Das ist unsere Motivation", so Koubik weiter.