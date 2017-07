Bad Säckingen Spitzen-Karateka geben bei Lehrgang in Bad Säckingen Tipps

Training mit internationaler Klasse: Jasmin Bleul und Philipp Jüttner zu Gast in der Karateschule Bad Säckingen.

Bad Säckingen (kf) Mit zwei internationalen Könnern ihrer Zunft trainieren, diese Gelegenheit bekommen Sportler nicht oft. Mit Jasmin Bleul und Philipp Jüttner war am Samstag internationale Spitze des Karatesports der Disziplin Kata zu Gast in Bad Säckingen. Karatekas aus ganz Baden-Württemberg nutzten die Gelegenheit, an dem Lehrgang der beiden in der Badmattenhalle teilzunehmen. Veranstalter war die Karateschule Bad Säckingen.

Jasmin Bleul (24) ist Mannschafts-Weltmeisterin im Bereich Kata, hat im Einzel die Bronzemedaille bei Weltmeisterschaften und mehrere deutsche Meistertitel erkämpft. Philip Jüttner (26) ist unter anderem Mannschafts-Vizeeuropameister. Kata ist eine Übungsform, gekämpft wird dabei gegen imaginäre Gegner. Jüttner stammt aus Laufenburg-Luttingen, hat seine Anfänge im Karatesport aber in der Karateschule Bad Säckingen unter Robert Apfelbeck gemacht. Inzwischen trainiert er im Bundeskader in Frankfurt, genauso wie Jasmin Bleul, die aus Aschaffenburg stammt. Sowohl sportlich als auch privat gehen die beiden gemeinsame Wege.

Der Kontakt zwischen der Karateschule Bad Säckingen und Philip Jüttner ist nie abgerissen und so kam es dann auch zu dem Lehrgang am Samstag. Nicht nur für Robert Apfelbeck, seine Frau Silvia und die gesamte Karateschule ein ganz besonderes Ereignis.

Wolfgang Lücker, stellvertretender Bürgermeister von Bad Säckingen, schaute vorbei, um die beiden Spitzensportler zu begrüßen und ihnen im Namen von Bürgermeister Alexander Guhl – der Rathauschef musste an der Kreisratssitzung zum Thema Zukunft der Krankenhäuser im Landkreis teilnehmen – ein kleines Präsent zu überreichen. „Das ist eine Ehre für die Stadt“, so Lücker. Mit dem Eigengewächs Philip Jüttner sei die Karateschule Bad Säckingen ein Aushängeschild für die ganze Stadt.

Eine Ehre war es wohl auch für die rund 60 Karatekas, eine Trainingseinheit mit Bleul und Jüttner zu erleben. Zwischen zehn und 70 Jahre waren die Teilnehmer alt, die Begeisterung für den Lehrgang war aber, unabhängig vom Alter, bei allen groß. Es ist eben schon nochmal etwas ganz anderes, wenn plötzlich eine Weltmeisterin und ein Vizeeuropameister das Training leiten und einen auf kleine Details aufmerksam machen. Körpergefühl und das Empfinden für den Bewegungsablauf sind bei den beiden jungen Weltklassesportlern auf einem ganz hohen Niveau. Selbst Schwarzgurtträger mit dem fünften DAN, wie Robert und Silvia Apfelbeck, sowie einige andere Teilnehmer des Lehrgangs, konnten sich da noch etwas abschauen.