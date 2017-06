Bei der Spital-Demo am Wochenende wurde nach Ansicht der Spitze der Spitäler Hochrhein GmbH "eine Grenze überschritten". Zu diesem Schluss kommen Gesellschafter und Geschäftsführung jetzt in einer Pressemitteilung. Etliche Äußerungen und Transparente seien demnach "geschmacklos" gewesen. Die anhaltende öffentliche Diskussion werten sie grundsätzlich als schädlich.

"Eine Grenze wurde überschritten!" So lautet die Einschätzung der Verantwortlichen der Spitäler Hochrhein GmbH im Nachgang zur jüngsten Demonstration zum Erhalt des Krankenhauses in Bad Säckingen am Samstag. Die Vertreter der Gesellschafter Landrat Martin Kistler und der Waldshut-Tiengener Oberbürgermeister Philipp Frank, wie auch die Krankenhaus-Geschäftsführerin Simone Jeitner bringen in einer Pressemitteilung ihren enormen Unmut über "den Tenor etlicher Äußerungen" zum Ausdruck. Auch seien einige Transparente schlicht als "geschmacklos" zu bezeichnen.

Vor allem in zwei Fällen seien die Demonstranten nach Ansicht der Spitäler-Verantwortlichen mit ihren Protestschildern deutlich übers Ziel hinausgeschossen: Ein Transparent mit dem Wortlaut „Stoppt die Zerstörer unseres Spitals“ beispielsweise sei "untragbar und nicht hinnehmbar".



Weit jenseits der Grenzen des guten Geschmacks sei ein weiteres Schild. Darauf war die Aufschrift zu lesen: „No, no, no, zu Albers, Jeitner, Kistler und Co. Ein Strick für diese falsche Politik.“ Auch die Organisatoren der Demo hatten sich bereits von derartigen Äußerungen distanziert. Nach Ansicht des Fördervereins Pro Spital wie auch der Bürgerinitiative seien derartige Provokationen kontraproduktiv. Ums Spital ließe sich nur mit Sachargumenten kämpfen, sagte der Förderverein-Sprecher Wolfgang Köster.

Die Vertreter der Gesellschafter plädieren ebenfalls "für eine Diskussion, die sich an den Tatsachen orientiert", und rufen zu einem "konstruktiven Gespräch" auf. Geschäftsführerin Simone Jeitner konstatiert laut Mitteilung, im Umfeld "solcher Demonstrationen und Verlautbarungen", wie sie in der örtlichen Presse ihren Niederschlag gefunden habe, könne man kein Krankenhaus weiterentwickeln: „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich Tag für Tag engagiert für die Patientinnen und Patienten sowie fürs Spital einsetzen, werden verunsichert und glauben nicht an die Zukunft der Spitäler Hochrhein GmbH."



Nach Ansicht Jeitners sei die gegenwärtige Diskussion ein Zeichen der fehlenden Wertschätzung für den Einsatz der Mitarbeiter, "die hinter der Weiterentwicklung der stationären Versorgung stehen". Daneben macht Jeitner die öffentliche Diskussion für die Schwierigkeiten verantwortlich, die die Spitäler bei der Personalgewinnung hätten. Wichtige Bewerber würden demnach vor allem deswegen absagen, so Jeitner weiter: „Was wir brauchen, ist eine ruhige, konstruktive Arbeitsatmosphäre auf allen Ebenen und vor allem die Einsicht in die Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns.“ Die Erwartung seitens der Geschäftsführerin: "die Versachlichung der Diskussion und Realitätsnähe".