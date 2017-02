Bad Säckingen/Waldshut Spitalsanierung für 13 Millionen Euro nur als Übergangslösung

Die Ertüchtigung des Spitals Bad Säckingen gemäß Brandschutzvorschriften würde bis zu 13 Millionen Euro kosten und dauert wohl zwei Jahre. Es wäre nach Dafürhalten der Spitäler-Gesellschafter aber wohl auch nur eine Übergangslösung. Langfristig soll ein zentrales Krankenhaus kommen.

Bad Säckingen/Waldshut – Zwischen 9,4 und 12,7 Millionen Euro würde es je nach Umfang der Arbeiten voraussichtlich kosten, das Spital Bad Säckingen so zu ertüchtigen, dass es in den nächsten 15 Jahren weiterbetrieben werden kann. Zu diesem Ergebnis kommen Fachleute, die das Haus nun unter die Lupe genommen haben. Die Arbeiten zu realisieren, würde gute zwei Jahre dauern. "Beim OP sind wir vielleicht etwas schneller", sagte Spitäler-Geschäftsführerin Simone Jeitner gestern bei einem Pressegespräch. Die Sanierung soll soweit möglich im laufenden Betrieb erfolgen. Der Kreistag wird am 15. Februar entscheiden müssen, ob er diesem Vorhaben zustimmt oder nicht.

Wie Landrat Martin Kistler und Waldshut-Tiengens OB Philipp Frank verdeutlichten, gibt es im Grunde keine Alternative zur Sanierung: Um die Gesundheitsversorgung im Kreis in den nächsten Jahren zu gewährleisten seien zwei funktionierende Häuser notwendig. "Die aktuelle Situation ist ein Krisenszenario. Der Waldshuter OP ist seit der Schließung der Räumlichkeiten so überbelegt, dass Patienten abgewiesen werden müssen", räumte OB Frank ein. Und: "Wir wurden von den Ereignissen überrollt."

Langfristig führe aber nach Dafürhalten von Landrat Kistler kein Weg an einem Zentralkrankenhaus vorbei. Entsprechend halte der Kreis an der beschlossenen Schwerpunktsetzung fest und es sei zeitnah eine Grundsatzentscheidung für die Zentrallösung notwendig. Dies zumal Sozialminister Manfred Lucha keinen Zweifel daran lasse, dass die Entscheidung für ein zentrales Haus Vorbedingung sei, dass für die anstehenden Sanierungen Fördermittel gewährt werden, so Kistler. Der Landkreis verfüge zwar über gewisse Eigenmittel, auch der Spitalfonds werde sich beteiligen müssen. Aber ohne Fördergeld aus Stuttgart werde es schwierig die Baukosten zu stemmen. Im übrigen sei aber in Sachen Standort für ein Zentralspital keine Entscheidung getroffen, so Kistler. Zu einem guten Teil sei die Standortsuche vielmehr von der Entscheidung des Landkreises Lörrach abhängig, der derzeit ebenfalls einen zentralen Standort sucht, so OB Frank.

Die Sanierung in Bad Säckingen wie auch weitere Investitionen in Waldshut seien also nur dazu gedacht, die Übergangsphase so zu gestalten, dass ein qualitativ guter und wirtschaftlich tragfähiger Betrieb beider Häuser gewährleistet sei, bis es eine zentrale Lösung gebe. Die vom Bad Säckinger Architekten Roland Wegfarth erstellten Sanierungsvarianten unterscheiden sich im Wesentlichen dadurch, ob im Anschluss wie derzeit 80 oder 120 Betten zur Verfügung stehen sollen. Bei beiden Varianten ähnlich sei, dass allein die Sanierung der Haustechnik mit fünf Millionen Euro zu Buche schlagen werde, so Wegfarth. Der Bereich rund um Treppenhaus und Aufzugsanlage sei ebenfalls ein gewichtiger Posten.

OB Frank kündigte derweil an, dass der Spitalfonds Waldshut im Hinblick auf die finanzielle Beteiligung an der Spitäler Hochrhein "am Limit" angekommen sei. Sprich: Die Diskussion müsse auch in die Richtung Änderung der Gesellschafter-Anteile gehen: "Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft, die auch in schweren Zeiten zueinander seht, aber in der Regel trägt der Stärkere den Schwächeren." Und das sei in diesem Fall klar der Landkreis, dem mehr Mittel zur Verfügung stünden.