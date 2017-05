Bad Säckingen Spitalplatz-Unfall: Fachleute bringen neue Erkenntnisse

Der 85-jährige Angeklagte im Prozess wegen zweifacher fahrlässiger Tötung und 27-facher fahrlässiger Körperverletzung war aufgrund altersbedingter Defizite nicht mehr fahrtauglich. Zu diesem Schluss kommt eine medizinische Sachverständige. Das technische Gutachten entlastet außerdem den bei dem Unfall getöteten Fahrradfahrer

Bad Säckingen – Wichtige neue Erkenntnisse zu den Hintergründen des Unfalls in der Bad Säckinger Innenstadt mit zwei Toten und 27 Verletzten gab es am zweiten Verhandlungstag. So war der inzwischen 85-jährige Angeklagte nach Einschätzung einer medizinischen Sachverständigen zum Unfallzeitpunkt nicht mehr fahrtauglich. Ein technischer Gutachter wies außerdem anhand der Spuren an den beteiligten Fahrzeugen nach, dass sich das Fahrzeug des Angeklagten bereits in voller Fahrt befand, als es mit dem bei dem Unfall getöteten Fahrradfahrer zusammenstieß. Die Sichtweise, wonach der Unfall infolge einer Vorfahrsverletzung durch den Radfahrer verursacht worden sei, sei demnach "unplausibel", so der Gutachter.

Körperliche Beeinträchtigungen sowie Einschränkungen der Reaktions- und Wahrnehmungsfähigkeit seien bei dem Angeklagten gravierend gewesen, wie die medizinische Sachverständige des TÜV, die die medizinisch-psychologische Untersuchung des Mannes leitete, darstellte. Sie attestierte eine "generelle, altersbedingte Leistungsminderung". Dies habe nicht zuletzt dazu geführt, dass er einen mehrschichtigen Fahrtauglichkeitstest gar nicht hätte absolvieren können, so die Medizinerin. Auch habe das Sehvermögen des Mannes "deutlich unter der Norm" gelegen. Derartige Defizite habe der Mann allerdings vehement zurückgewiesen. Vielmehr habe er die Verantwortung für den Unfall umgehend auf den Fahrradfahrer geschoben. "Außerdem hat er angekündigt, wieder Auto fahren zu wollen."

Eine Freiburger Rechtsmedizinerin, die den Prozess als medizinische Gutachterin begleitet, nannte die Reaktion des Angeklagten "nicht ungewöhnlich". Altersbedingte Defekte träten oft schleichend ein und würden von den Betroffenen häufig nicht wahrgenommen. Sie warnte auch davor, darin die alleinige Unfallursache zu sehen. De facto ließe sich gar nicht abschätzen, welche Rolle die Defizite spielten. Denn gewöhnlich könnten Beeinträchtigungen insbesondere in gewohntem Umfeld zumindest temporär durch Erfahrung ausgeglichen werden.

Die These, dass der Fahrradfahrer, der bei dem Unfall ums Leben gekommen ist, den Unfall zu verantworten hat, wurde indes vom technischen Gutachter in Zweifel gezogen. Der Angeklagte wie auch seine Enkelin, die sich im Auto befunden hatte, hatten erklärt, dass der Aufprall des Radlers auf das Auto das verhängnisvolle Bremsmanöver nach sich gezogen habe, in dessen Zuge der Angeklagte aufs Gaspedal abgerutscht sei und sein Auto beschleunigt hatte. Laut dem technischen Sachverständigen ist diese Darstellung aber falsch. Die ermittelten Geschwindigkeiten wie auch die Verletzungen des Fahrradfahrers ließen sich nur erklären, wenn das Auto bereits vor der Kollision mit dem Radfahrer auf über 40 Stundenkilometer beschleunigt hatte.

Diese Sichtweise wurde auch von zwei Augenzeugen untermauert, die das Geschehen vom Spitalplatz aus beobachtet hatten. Sie hatten dem Radfahrer auch ein umsichtiges und "den Gegebenheiten angemessenes Fahrverhalten" bescheinigt und von einem "Aufheulen des Automotors" berichtet noch bevor es zu einem Zusammenstoß´mit dem Fahrradfahrer gekommen war.

"Untypisch" ist derweil offenbar das Verhalten der bei dem Unfall verletzten Menschen. Zu diesem Schluss kommen die Mitarbeiter der Gerichtshilfe, die mit sieben der am schwersten verletzten Unfallopfer in Kontakt getreten sind. Obwohl sie allesamt beträchtliche Verletzungen erlitten haben, an deren Folgen sie teils bis heute leiden oder die irreparable Schäden verursacht hätten, empfänden sie größtenteils Mitleid gegenüber dem 85-jährigen Angeklagten. Einige hätten allerdings eine Entschuldigung des Mannes erwartet.

Diese könnte heute folgen. Der Mann hat nämlich in seiner Eröffnungserklärung angekündigt, sich im Rahmen des letzten Wortes vor der Urteilsverkündung noch einmal persönlich zum Geschehen und dessen Folgen äußern und sich entschuldigen zu wollen.