Bad Säckingen Spitalplatz-Unfall: 85-Jähriger erhält Bewährungsstrafe und entschuldigt sich

Der inzwischen 85-jährige Verursacher des Spitalplatz-Unfalls ist verurteilt: Er erhielt eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren, eine Geldauflage von 1500 Euro und darf nie wieder hinters Steuer eines Autos. Zum Abschluss der Verhandlung hatte er sich persönlich und unter Tränen entschuldigt. Der getötete Radfahrer wurde derweil vollständig von einer möglichen Mitschuld entlastet

Bad Säckingen – Wegen fahrlässiger Tötung in zwei Fällen in Tateinheit mit 27-facher fahrlässiger Körperverletzung ist der 85-Jährige Unfallverursacher zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren, verbunden mit einer Geldauflage in Höhe von 1500 Euro zugunsten des Weißen Rings verurteilt worden. Ferner wurde ihm der Führerschein lebenslang aberkannt. Explizit sprach die Vorsitzende Richterin Margarete Basler dem Autofahrer die alleinige Schuld an dem Unfall zu. Dem bei dem Unfall getöteten Radfahrer könne keine Mitschuld nachgewiesen werden. Anklage, Verteidigung und die Angehörigen des Radfahrers erklärten sich mit dem Urteil einverstanden. Der Anwalt der Angehörigen der getöteten Café-Besucherin behielt sich dagegen Widerspruch vor.

Zum Abschluss des Prozesses hatte der 85-Jährige sich unter Tränen bei den Opfern der Unglücksfahrt in der Bad Säckinger Innenstadt entschuldigt: „Es tut mir Leid. Ich bitte um Entschuldigung.“ Diese Einlassung wertete Richterin Basler ebenso strafmildernd wie eine Reihe anderer Faktoren, etwa das Alter des Mannes und dass er eine öffentliche Entschuldigung in Form einer Zeitungsanzeige angekündigt hat. Darüber hinaus sei der Angeklagte "durch den Unfall gezeichnet" und nachhaltig psychisch in Mitleidenschaft gezogen worden. All dies habe dazu beigetragen, dass das Gericht eine Bewährungsstrafe und nicht etwa eine Haftstrafe ausgesprochen habe, wie es die Hinterbliebenen der getöteten Café-Besucherin gefordert hatten.

Die Schuld des Mannes war nach Ansicht Baslers unstrittig: "Es war das Fehlverhalten des Angeklagten, das eine Verkettung äußerst unglücklicher Umstände in Gang gesetzt hat", so Basler. Ursache war laut Gericht Unachtsamkeit aufgrund der Parkplatzsuche. In der Folge habe der Mann wohl aus einer Schreckreaktion heraus eine Vollbremsung hinlegen wollen und sei aufs Gaspedal abgerutscht. Der Grund für das Aufschrecken bleibe ungeklärt. Klar sei aber, dass nicht etwa eine Vorfahrtsverletzung durch den Fahrradfahrer vorgelegen habe. Dieser sei nämlich noch etwa 15 Meter weit entfernt gewesen, als der Autofahrer bereits beschleunigte. "Wären Sie weiter mit Schrittgeschwindigkeit gefahren, wäre nichts passiert", so Richterin Basler an die Adresse des Angeklagten. In diesem Fall wurde der Radler vom Auto "aufgegabelt" und gegen eine Café-Besucherin geschleudert. Beide Opfer starben. Das Fahrzeug sei weiter durch Stuhl- und Tischreihen gepflügt – mit über 40 Stundenkilometern. Während der Fahrt habe der damals 84-jährige Fahrer nach rechts gelenkt, aber nicht gebremst. Sieben Sekunden hätten die Ereignisse gedauert. Dies habe ausgereicht, um das Leben Dutzender Menschen unwiderruflich zu verändern.

Das Strafmaß orientiert sich weitgehend an den Forderungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Wie Verteidiger Michael Vogel erklärte, gebe es an der Schuld seines Mandanten keinen Zweifel. Ebenso könne eine Mitschuld des Radfahrers ausgeschlossen werden. Extrem Gegensätzlich war dagegen die Sicht der beiden Nebenkläger. Die Angehörigen des getöteten Radfahrers zeigten sich zufrieden, ihnen war es laut Anwalt Christian Schürmann ohnehin vorwiegend um die Feststellung gegangen, dass den Radfahrer keine Mitschuld treffe. Dagegen plädierte der Anwalt des Sohns der getöteten Café-Besucherin für eine Haftstrafe von zweieinhalb Jahren. Dass Senioren mit erheblichen Einschränkungen ohne regelmäßige Untersuchung am Straßenverkehr teilnähmen, sei ein „gesellschaftlich akzeptiertes Risiko“, so Rechtsanwalt Mathias Brenner. Dementsprechend müssten derart schwere Vorfälle mit der vollen Härte des Gesetzes bestraft werden, um ein Zeichen zu setzen. Diese Sichtweise lehnte Richterin Basler allerdings ab. Der vorliegende Fall sei nicht geeignet, ein Exempel zu statuieren.