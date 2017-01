Bad Säckingen Spitalfrage: Sozialminister Manfred Lucha rüffelt Landrat Martin Kistler

Stuttgart fordert eine umgehende Sanierung des Bad Säckinger Spitals und die gleichzeitige Planung einer Zentralklinik.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der baden-württembergische Sozialminister Manfred Lucha hat den Kurs des Landkreises Waldshut in der Spitalfrage deutlich kritisiert. In einem Schreiben an den Waldshuter Landrat Martin Kistler (Das Schreiben liegt dem SÜDKURIER vor) geht es um zwei Punkte, die dem Ministerium missfallen: Zum einen ist das der Beschluss zum Erhalt von zwei Standorten, zum zweiten kritisiert Lucha, dass der Landkreis mit der Sanierung des Bad Säckinger Spitals nicht vorankommt.

Das Schreiben des Sozialministers an Kistler beginnt mit den Worten: "In den vergangenen Wochen und Monaten erreichen mich fast täglich Nachrichten bezüglich des Krankenhauses Bad Säckingen. Ich möchte hier beispielsweise die Schließung der Operationssäle, die damit einhergehende eingeschränkte Notfallversorgung sowie die Tatsache, dass faktisch keine chirurgischen Eingriffe mehr am Standort Bad Säckingen stattfinden, nennen."

Oberstes Gebot ist für Lucha eine langfristige und qualitativ hochwertige Krankenhausversorgung. Die sieht er allerdings nur in einer Zentralklinik. Die Realisierung eines zentralen Neubaus sei unerlässlich, so Lucha, gleichzeitig sagte er entsprechende Fördermittel des Landes zu.

Zunächst sei jedoch das Bad Säckinger Spital umgehend baulich und brandschutztechnisch zu ertüchtigen. Auch hier sagte der Sozialminister Förderung durch das Land zu. Lucha: "Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass ich die Nöte und Ängste der Bevölkerung im Landkreis Waldshut sehr ernst nehme und daher auf die oben beschriebene Sanierung des Krankenhauses Bad Säckingen dränge."