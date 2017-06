Bad Säckingen Spital entzweit CDU: Stadtverband Bad Säckingen richtet deutliche Worte an Martin Albers

Die CDU Bad Säckingen bekennt sich bei Spitalfrage zum Standort Bad Säckingen und übt heftige Kritik an der Position von Martin Albers, Fraktionsvorsitzender der CDU im Waldshuter Kreistag.

Bad Säckingen – Die Debatte um das Spital Bad Säckingen erhitzte auch die Gemüter des örtlichen CDU-Stadtverbandes. Bei dessen Jahreshauptversammlung, am vergangenen Donnerstag, stand die Frage nach dem Erhalt des Spitals und der medizinischen Notfallversorgung im Fokus der Diskussion.

"Unser Thema heißt Gesundheitsstandort Bad Säckingen", so Michael Maier, CDU Fraktionsvorsitzender des Gemeinderates. Bei seinem Jahresrückblick war die Debatte um das Spitals das bestimmende Thema. "Ich wünsche mir hier von allen Seiten mehr Sachlichkeit", betonte Maier. Dabei machte er keinen Hehl daraus wer seiner Meinung nach wenig sachlich gehandelt hat: Martin Albers, Fraktionsvorsitzender der CDU im Waldshuter Kreistag. "Herr Albers sollte sich auf seinen Altersruhestand vorbereiten", so die deutlichen Worte Maiers, der das Verhältnis zur CDU in der Kreisstadt geschädigt sieht: "Die Brücke ist ein Stück abgeschnitten." Hintergrund ist eine Kreistagsabstimmung im vergangenen Februar, bei welcher Albers gegen die Notfallversorgung in Bad Säckingen gedrängt hatte. Eben jene Notfallversorgung sei, laut CDU-Stadtverband, jedoch elementar für den Gesundheitsstandort Bad Säckingen. Maier sieht in Albers Position nicht nur einen Schaden für Bad Säckingen, sondern auch für die Partei: "Albers zieht die ganze CDU mit runter. Aber die CDU Bad Säckingen bekennt sich zum Standort Bad Säckingen."

Rückenwind aus Waldshuter Richtung bekam der Stadtverband Bad Säckingen vom CDU-Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten Felix Schreiner. Er sagte seine Unterstützung im Kampf um den Erhalt des Spitals in Bad Säckingen zu. Sein Ziel sei es "die beste Gesundheitsversorgung beizubehalten". Für das Spital und für die Notfallversorgung vor Ort, positionierte sich ebenso der Vorsitzende des Stadtverbands, Rüdiger Leykum. "Wir brauchen Akutmedizin und unterstützen alle dahingehenden Bemühungen", so Leykum. Für Gesprächsbedarf sorgte zudem die Planung der A 98. Auslöser war der jüngste Vorschlag einer weiteren Rheinbrücke auf der Höhe der Golfwelt in Obersäckingen und Sisseln. Maier stellte jedoch die Prioritäten klar: "Es wird keine Diskussion über eine Brücke geben, solange es noch keine A 98 gibt." Aufgrund des Bevölkerungszuwachses von Bad Säckingen sei die A 98 ohnehin unabdingbar. Laut Maier habe auch der "schwierige Prozess den Flächennutzungsplan unter Dach und Fach" zu bekommen, Auswirkungen auf die gesamte Infrastruktur. "Die Bebauung drückt auf das Nadelöhr B 34. Bad Säckingen wird den Kollaps erleben ohne die A98", so Maier. "Große Bauchschmerzen" habe ihm, und dem Stadtverband, im vergangenen Jahr auch der Bad Säckinger Tourismus beschert. Nach dem Rücktritt von Stefan Thomas als Amtsleiter für Tourismus traue man Gabriele Wöhrle-Metzger zwar einiges zu. Dennoch will die CDU die Entwicklung "mit viel Aufmerksamkeit" beobachten.

Neben der politischen Debatten, konnte der Stadtverband zusätzlich zwei besondere Auszeichnungen feiern: Wolfgang Lücker und Robert Haselwander wurden für ihre 50- und 60-jährige Mitgliedschaft geehrt.

CDU Stadtverband

Der Stadtverband der CDU in Bad Säckingen wurde 1946 gegründet und zählt aktuell 80 Mitglieder. Vorsitzender ist Rüdiger Leykum.

