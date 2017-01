Bad Säckingen Spital-Förderverein geht mit Infoveranstaltungen in die Vollen

Mit einer Vortragsreihe sollen Bürger über Defizite in der Krankenhaus-Gesundheitsversorgung in der Region aufgeklärt werden. Neun Termine im westlichen Kreis sind geplant

Bad Säckingen/Region (msb) Mit einer massiven Informationstour durch den westlichen Landkreis wird der Förderverein für das Spital Bad Säckingen die Menschen in der Region über die aktuellen Probleme in der regionalen Gesundheitsversorgung informieren. Das kündigt die Vorsitzende Beatrix Köster jetzt an. Gemeinsam mit dem früheren leitenden Oberarzt der Chirurgie am Krankenhaus Bad Säckingen, Jürgen Stadler, wird Köster in den nächsten drei Wochen unter dem Titel "Krankenhaus-Gesundheitsversorgung in unserem Landkreis" neun Vortragsabende in den Gemeinden der Region veranstalten. Start ist am Dienstag, 24. Januar, in Görwihl.

In den Vorträgen solle dargestellt werden, wie sich die Gesundheitsversorgung im Landkreis auf allen Ebenen darstelle und wie sie strukturiert sei. "Uns geht es aber auch darum, den Leuten den Ernst der Lage vor Augen zu führen", schildert Köster im Gespräch mit unserer Zeitung. Denn de facto "liegt die Grundversorgung am Boden", so Kösters Einschätzung. Eine Vielzahl von Fakten haben die beiden Referenten Köster und Stadler zusammengetragen, um zu zeigen, "dass längst nicht alles der Wahrheit entspricht, was von der Spitäler-Geschäftsführung vorgegaukelt wird", so Beatrix Köster weiter.

Die Vortragsreihe

"Krankenhaus-Gesundheitsversorgung in unserem Landkreis" lautet der Titel der Vorträge von Beatrix Köster und Jürgen Stadler. Termine sind: Dienstag, 24. Januar, Pfarrsaal Görwihl; Mittwoch, 25. Januar, Bürgersaal Bergalingen; Donnerstag, 26. Januar, Trompeterschloss Bad Säckingen; Dienstag, 31. Januar, Pfarrscheuer Luttingen; Mittwoch, 1. Februar, Florianstüble Niederhof; Donnerstag, 2. Februar, Feuerwehrgerätehaus Wallbach; Freitag, 3. Februar, Bürgersaal Wehr; Dienstag, 7. Februar, Rotmooshalle Herrischried; Mittwoch, 8. Februar, Wehratalhalle Todtmoos. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Eintritt frei.