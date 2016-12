Bad Säckingen Spital-Debatte: Bürger und Ärzte machen Ängsten Luft

Mit Briefen an das Regierungspräsidium und das Sozialministerium in Stuttgart weisen etliche Bürger aber auch Mediziner auf die ihrer Ansicht nach zunehmend prekäre Lage in der Gesundheitsversorgung am Hochrhein hin. Auch das Sigma-Zentrum plädiert in einem von 14 Ärzten unterzeichneten Schreiben an das Landratsamt für Spital-Erhalt.

Die Sorge um die Zukunft der Gesundheitsversorgung am Hochrhein wächst. In Briefen an das Sozialministerium, das Regierungspräsidium Freiburg und das Landratsamt Waldshut, die unserer Zeitung vorliegen, äußern Mediziner und Bürger ihre Bedenken über die aktuelle Situation und setzen sich für eine Änderung des aktuellen Kurses in der Gesundheitspolitik ein.

Die Bedeutung des Spitals für den Gesundheitsstandort Bad Säckingen ist nach dem Dafürhalten des Sigma-Zentrums Bad Säckingen in der bisherigen Diskussion zu kurz gekommen. Das konstatieren 16 unterzeichnende Ärzte, allen voran der geschäftsführende ärztliche Direktor Christoph Bielitz und der leitende Arzt für somatische Medizin, in einem Schreiben an Landrat Martin Kistler: "Wir möchten nochmals ausdrücklich betonen, dass für den Gesundheitsstandort Bad Säckingen mit zwei psychiatrischen Kliniken und einer Rehaklinik ein funktionierendes Spital der Grund- und Regelversorgung mit Innerer Medizin, Intensivstation und chirurgischer Notfallversorgung unabdingbar ist."

Um Überprüfung der eingeleiteten Maßnahmen zur Umstrukturierung der Spitäler auf deren Rechtmäßigkeit und Folgen bitten 15 Mediziner, unter anderem Gerd Lunke, Christoph Baumgartner und Olaf Boettcher, die Vorsitzende des Spital-Fördervereins Beatrix Köster und der frühere Oberstudienrat Rolf Metzger in einem gemeinsamen Schreiben die Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. "Nach allem, was bisher geschehen ist und gesagt wurde, muss ich davon ausgehen, dass die berechtigten Sorgen bezüglich der Notfallversorgung im Landkreis, von Ärzten bestätigt, nicht ernst genommen werden", begründet Rolf Metzger die von ihm initierte Aktion, der sich zahlreiche Ärzte angeschlossen haben.

Die Bevölkerung fühle sich allein gelassen mit ihren Sorgen und Ängsten. Dieser Umstand sei gesellschaftspolitisch "mehr als bedenklich". Aus diesem Grund empfiehlt Metzger gemeinsam mit den Unterzeichnern seines Schreibens die Überprüfung der Vorgänge der vergangenen Monate ab der Beschlussfassung durch den Kreistag – und insbesondere die Folgen für die regionale Gesundheitsversorgung durch das Regierungspräsidium, so Metzger weiter. Nach Ansicht des Autors und der Unterzeichner seien die Beschlüsse von den Spitälern Hochrhein "einseitig" zulasten des Spitals Bad Säckingen umgesetzt worden. Das Haus sei "in Salamitaktik" bis an den Rand der Leistungsfähigkeit demontiert worden, heißt es in dem Brief. In der Folge komme es zu erheblichen Engpässen, gerade in der Notfallversorgung, was Metzger mit Verweis auf die jüngst bekannt gewordenen Probleme darstellt: "All dies zu erkennen und zu verhindern, wäre Aufgabe und Pflicht des Landrates gewesen." Denn "bestehende, gut funktionierende Strukturen" seien "mit des Landrates Billigung" zerschlagen worden, ohne adäquaten Ersatz zu schaffen.

Einer, der den Kampf um das Bad Säckinger Spital nicht Politikern überlassen will, ist der Wehrer Hubert Janke. Der frühere Vorsitzende der Awo in Wehr hat sich schon vor einigen Wochen schriftlich an Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer gewandt. Trotz telefonischen Nachhakens habe er nach eigenen Aussagen aber bislang keine Antwort erhalten. Aber Janke lässt nicht locker: Ein weiteres Schreiben an das Sozialministerium in Stuttgart ist bereits unterwegs.

Auch der Bad Säckinger Michael Brogli hat sich in Sachen Spital Bad Säckingen bereits mit Sozialminister Manfred Lucha in Verbindung gesetzt: "Es wird hier längst vermisst, dass sich das Gesundheitsministerium in diese Angelegenheit einbringt, denn es geht hier wirklich um Menschenleben", erklärt Brogli. Die aktuelle Situation im Kreis nennt er "unhaltbar", das Spital Bad Säckingen als "nicht mehr funktionsfähig". Das Nachsehen hätten nicht zuletzt Menschen in den ländlichen Gebieten, deren medizinische Versorgung nicht mehr gewährleistet sei, so Brogli weiter. Er ruft den Minister dazu auf, sich persönlich ein Bild von den beiden Spitälern im Landkreis zu machen: "Fahren Sie auch mit dem Auto die B34 entlang von Bad Säckingen nach Waldshut, Sie werden erstaunt sein, wie lange Sie für diese Strecke benötigen."

Gemeinderat: "Besorgniserregende Anzeichen"

Die Entwicklung in der Gesundheitsversorgung treibt auch den Bad Säckinger Gemeinderat um. "Wir sehen aktuell äußerst besorgniserregende Anzeichen zur schnellen Abwicklung des Spitalstandorts Bad Säckingen", erklärte CDU-Fraktionssprecher Michael Maier in einer Erklärung seiner Fraktion, die im Ratsrund fraktionsübergreifend auf viel Zustimmung stieß. Es sei zu befürchten, dass die "seit langer Zeit aktiv betriebene Abwertung des Spitals Bad Säckingen schrittweise zu dessen Schließung führen wird", so Maier weiter. Es finde eine "intransparente, scheibchenweise Demontage" der Gesundheitsversorgung statt.

Die Versuche des Landrates, "die Thematik aus den Medien und der öffentlichen Wahrnehmung fernzuhalten", sei aus Sicht der CDU der falsche Ansatz. Mit Nachdruck stellt sich die CDU hinter die Forderung nach Erhalt des Standortes, die sie im Sinne der Sicherung des Gesundheitsstandorts Bad Säckingen "uneingeschränkt" unterstütze, und begrüßt die "starken Signale" der ehemaligen Chefärzte Gerd Lunke, Jürgen Stadler und Alexander Hamperl. Bürgermeister Alexander Guhl konstatierte, er hoffe auf einen baldigen Beginn der OP-Sanierung: "Wir alle würden es begrüßen, wenn möglichst bald wieder operiert werden könnte." (msb)