Bad Säckingen Spital Bad Säckingen: Politiker und Ärzte diskutieren über ein emotionales Thema

Förderverein Pro Spital Bad Säckingen veranstaltet Podiumsdiskussion am Freitag, 23. Juni. Spitalverantwortliche aus Waldshut bleiben dem Termin fern.

Kaum ein Thema bewegt die Öffentlichkeit derzeit mehr als die Demontage des Bad Säckinger Krankenhauses. Der Förderverein Pro Spital plant nun zwei Großveranstaltungen: Am kommenden Samstag organisiert der Verein eine Demonstration mit Kundgebung. Nicht minder spannend wird es in der Woche drauf: Da lädt der Förderverein am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr in der Wallbacher Flößerhalle zur Podiumsdiskussion ein. Thema: Krankenhausversorgung im Landkreis Lörrach – Chancengleichheit im ländlichen Raum?

„Wir wollen mit der Podiumsdiskussion unseren Teil zur Aufklärung dieses schwierigen Thema beitragen“, sagt Wolfgang Köster, Sprecher des Fördervereins Pro Spital. Es sei wichtig, den Menschen klar zu machen, was durch den Abbau von Leistungen im Bad Säckinger Spital noch auf sie zukommt, so Köster. Auf das Podium hat sich der Förderverein die Waldshuter SPD-Bundestagsabgeordnete und Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter geholt. Schwarzelühr-Sutter hat sich auch als Kreisrätin in Waldshut schon mehrfach für eine Zwei-Standorte-Lösung und damit für ein Bad Säckinger Spital ausgesprochen. Mit dabei als Politiker, aber auch als Mediziner ist der Linken-Bundestagskandidat Lothar Schuchmann, seines Zeichens Kinderarzt.

Aus fachlicher Sicht wird der Notfallmediziner Jörg Bayer vom Universitätsnotfallzentrum Freiburg das Podium ergänzen. Die faktische Schließung der Notfallversorgung in Bad Säckingen hat nämlich Auswirkungen auf Nachbarhäuser. So klagt die Notfallaufnahme der Freiburger Uniklinik wie übrigens auch das Kreiskrankenhaus Lörrach seit geraumer Zeit über die zunehmenden Notfallzahlen aus dem Landkreis Waldshut.

Eigens für die Podiumsdiskussion wird die Geschäftsführerin des Krankenhauses Spremberg/Brandenburg anreisen. Kathrin Möbius leitet das Modellkrankenhaus in Spremberg, das etwa die Größe des ursprünglichen Bad Säckinger Spitals hat. Das Interessante: Hauptgesellschafter des Krankenhauses Spremberg und damit Haupteigentümer sind die Mitarbeiter. Außerdem habe das Krankenhaus noch nie rote Zahlen schreiben müssen, versichert Geschäftsführerin Möbius. Wie sie das hinkriegt, wir sie in der Podiumsdiskussion verraten.

Moderieren wird die Podiumsdiskussion SÜDKURIER-Redaktionsleiter Andreas Gerber. „Es wird eine spannende Runde geben“, ist sich Gerber sicher. Er begrüßt die Idee des Fördervereins Pro Spital, zu dem sehr komplexen Thema eine Podiumsdiskussion zu veranstalten. Gerber bedauert jedoch, dass sich weder Landrat Martin Kistler, Spitalgeschäftsführerin Simone Jeitner, der Waldshut-Tiengener OB Philipp Frank noch CDU-Bundestagskandidat Felix Schreiner für diesen Abend Zeit nehmen. Alle seien eingeladen worden, versichert Pro-Spital-Sprecher Köster, aber alle hätten aus terminlichen Gründen abgesagt – außer Simone Jeitner, die habe persönliche Gründe angegeben.

Die Podiumsdiskussion in der Wallbacher Flößerhalle wird am Freitag, 23. Juni, um 19.30 Uhr eröffnet. In der Halle haben 400 Besucher Platz. Der Förderverein Pro Spital wird wegen des zu erwartenden Interesses vor der Halle noch ein Zelt für weitere 120 Personen aufstellen und die Diskussion nach draußen übertragen.