Bad Säckingen Spital Bad Säckingen: Martin Albers spricht von "barem Unfug"

CDU-Kreisfraktionschef weist Vorwürfe zurück. Er will Bad Säckingens Bürgermeister Guhl nicht für die Brandschutzmisere im Bad Säckinger Krankenhaus verantwortlich gemacht haben

Bad Säckingen (age) Nach dem Streit um die Besetzung des Kreistagsausschusses, der die Sanierung des Bad Säckinger Spitals begleiten soll, weist CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Albers die Vorwürfe gegen ihn zurück. Es sei „barer Unfug“, so Albers in einer Pressemitteilung, wenn ihm unterstellt werde, er habe Bad Säckingens Bürgermeister Guhl für Fehler bei der baurechtlichen Abnahme des damaligen Krankenhausneubaus verantwortlich gemacht. Bürgermeister Guhl habe weder irgendetwas damit zu tun noch sei überhaupt nachgewiesen, dass diese Fehler schuldhaft begangen wurden und deshalb vorwerfbar wären. Albers schrieb, er habe vielmehr begründet, warum seiner Auffassung nach Guhl am wenigsten als Mitglied für den Ausschuss in Betracht kommen könne. Albers wörtlich: „In den Augen vieler hat er sich erstens am stärksten als Gegner der von der Mehrheit des Kreistags gefassten Beschlüsse hervorgetan – er hat konsequent auch gegen das Paket mit den zwölf Millionen gestimmt – und als Bürgermeister ist er zweitens für die Behörde verantwortlich, die uns vor der Misere hätte bewahren können.“

Zudem sei der Punkt eigentlich ein ganz anderer, so Albers: Der Kreistag habe auf seine Anregung hin beschlossen, für die Durchführung der Bauarbeiten am Krankenhaus in Bad Säckingen einen Beirat aus sechs Kreisräten zu bilden. Dabei sei festgehalten worden, dass darin nicht mehr als zwei Kreisräte aus dem Raum Bad Säckingen/Wehr vertreten sein sollen. Dadurch solle deutlich werden, dass es sich um ein Projekt für die gesamte Kreisbevölkerung handle. In einer Runde der Fraktionsvorsitzenden bei Landrat Kistler hätten FDP und Grüne gefordert, dass sie wegen der geringen Anzahl an Fraktionsmitgliedern Kreisrat Denzinger (Wehr) und Kreisrätin Cremer-Ricken (Bad Säckingen) entsenden. Die CDU habe daraufhin verzichtet, den Bad Säckinger Kreisrat Kaskel zu nominieren, die Freien Wähler hätten auf Kreisrat Thater verzichtet. Nur die SPD habe sich gesträubt und angekündigt, dass man nicht zum Verzicht bereit sei. Deshalb sei es nicht zur Einigung gekommen. Albers richte den Vorwurf deshalb an die SPD-Fraktion und nicht an „den von mir als äußerst engagiert geschätzten Kollegen Guhl“, dessen persönliche Qualifikation und Integrität außer Frage stehe.