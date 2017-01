Bad Säckingen Spital Bad Säckingen: Guhl rechnet mit "Nagelprobe" in zwei Wochen

Der Kreistag von Waldshut entscheidet in Kürze über die dringend notwendige Spital-Sanierung. Bürgermeister Guhl sieht hierin die wichtige Entscheidung über den Fortbestand des Krankenhauses, sagte er bei der Infoveranstaltung des Fördervereins vor 200 Menschen im Kursaal

Bad Säckingen – Der Förderverein Spital Bad Säckingen macht weiter Druck auf die Krankenhausverantwortlichen in Waldshut. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe, mit der die Vorsitzende Beatrix Köster gemeinsam mit dem früheren Chefarzt der Bad Säckinger Unfallchirurgie, Jürgen Stadler, über die Lande tourt, informieren sie über die Entwicklung und den Stand der Krankenhausversorgung im Kreis – und sammeln gleichzeitig Protestpotenzial ein. Beim Infoabend am Donnerstag im Kursaal wurde außerdem bekannt, dass der Förderverein die Entwicklung im Krankenhauswesen des Landkreises rechtlich prüfen lassen will.

Rund 200 Interessierte waren in den Kursaal gekommen. Stadler und Köster sagten unter großem Applaus, dass es so nicht weitergehen dürfe: Sie forderten die Anwesenden auf, sich aktiv am Protest zu beteiligen, dem Förderverein beizutreten, Briefe an Politiker, zuständige Behörden, Ministerien und Leserbriefe zu schreiben. Köster: „Die müssen wissen, dass es bei uns so nicht geht.“ Köster kündigte an, im Frühjahr würden wieder Demonstrationen organisiert – auch in Waldshut.

Aus Bürgermeister Guhls Sicht, der am Abend zu Gast war, entscheide sich die Zukunft in den nächsten zwei Wochen. Am 15. Februar werde der Kreistag über die Sanierung des Spitals Bad Säckingen entscheiden. „Es braucht jetzt keine Diskussionen mehr“, so Guhl, „sondern Gelder.“ Die Frage, ob die Millionen zur Sanierung fließen, sei die „Nagelprobe“. Guhl ist optimistisch, wie er sagt. Aber wenn die Gelder für die Sanierung versagt würden, sehe er schwarz. Denn der Brandschutz sei in der Tat ein größeres Problem als gedacht. Als Geschäftsführer würde er die Verantwortung auch nicht übernehmen wollen. Deshalb sei die Brandschutzproblematik schnellstens zu lösen.

Die Krankenhausversorgung in Bad Säckingen sei derzeit nicht mehr gewährleistet, sagte Jürgen Stadler. Der Landkreis brauche in beiden Städten – also in Waldshut und in Bad Säckingen – jeweils ein komplettes Spital der Grund- und Regelversorgung. Bad Säckingen dagegen sei nur noch ein „Rumpfkrankenhaus“.

Schon alleine die Bettenkapazität im Landkreis mache die dramatische Unterversorgung deutlich, so Stadler. Zum Vergleich: Bundesweit stünden statistisch für 100 000 Einwohner 611 Betten zur Verfügung, in Baden-Württemberg seien es nur 520 Betten. Damit sei das Land bundesweites Schlusslicht. Nicht genug, liege innerhalb Baden-Württemberg der Landkreis Waldshut bei nur noch 266 Betten für 100 000 Einwohner. Stadler forderte die Wiederaufrüstung des Bad Säckinger Spitals zu einem ordentlichen Grund- und Regelversorger mit Chirurgie und 24-Stunden-Notfallambulanz.

Rolf Metzger, früherer Bad Säckinger FDP-Stadtrat, sieht eine Lösung der derzeitigen Situation im Herauslösen des Bad Säckinger Krankenhauses aus der Waldshuter Spitäler GmbH. Das Bad Säckinger Haus müsse wieder in die Obhut des Kreises gehen. Das werde zur Befriedung zwischen Waldshut und Bad Säckingen führen, denn derzeit sei es eine „unglückselige Gemengelage“, dass Waldshuter Gemeinderäte über Bad Säckinger Belange mitentscheiden. Die Lösung habe zahlreiche Vorteile, so könnten der Brandschutz und weitere Maßnahmen in eigener Regie ohne die Bremswirkung aus Waldshut durchgeführt werden.

Diesem Lösungsansatz widersprachen anschließend sowohl Bürgermeister Alexander Guhl wie auch der Bad Säckinger CDU-Stadtrat Clemens Pfeiffer. Guhl nannte die Vorstellung illusorisch, dass der Landkreis das Krankenhaus in Bad Säckingen bezahlt und Waldshut sein eigenes. Pfeiffer sieht das ebenso. Die Mehrheit im Kreistag komme aus dem Osten des Landkreises, was die Finanzierungsbereitschaft für ein alleiniges Kreisspital im Westen bereits deutlich mache. Pfeiffer distanzierte sich im Übrigen von der CDU-Kreistagsfraktion. Die Bad Säckinger CDU habe zum Thema Spital eine gänzlich andere Haltung, was man der Kreistagsfraktion auch deutlich gemacht habe.