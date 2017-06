Bad Säckingen Spital Bad Säckingen: "Die ganze Stadt muss stampfen"

Besucher der Podiumsdiskussion von Pro Spital äußern jede Menge Kritik an der Politik im Landkreis und an der Geschäftsführung der Spitäler Hochrhein.

Mit der Idee von einem Spital, das wie das in Spremberg den Mitarbeitern gehört, könnte sich auch Arndt Dohmen, ehemals Chefarzt an der Hochrheinklinik anfreunden. Er wollte deshalb am Freitag von Geschäftsführerein Kathrin Möbius in die Geheimnisse des bereits 20 Jahre währenden Erfolges eingeweiht werden. „Das Geheimnisse sind die Mitarbeiter“, antworte Kathrin Möbius. Nichts sei so wichtig wie die Mitarbeiter. Diese seien auch wesentliches Element des wirtschaftlichen Erfolges. Und: „Die, die ich in Bad Säckingen kennengelernt habe, hätte ich auch gerne bei mir.“

Den Umgang mit den Mitarbeitern in Bad Säckingen seitens der Geschäftsleitung der Spitäler Waldhut GmbH in der Person von Simone Jeitner, rügte am Freitag scharf Mediziner Dirk Tümmler. So wie es jetzt laufe, gehe es nicht weiter. Auch in Waldhut sei die Kündigungswelle bereits angekommen. Tümmler: „Die ganze Stadt muss stampfen . Es geht nur mit Druck, dann hat das Haus noch eine Chance.“

Kritik aus dem Publikum gab es am Freitag auch in Richtung Martin Albers von der CDU-Kreistagsfraktion. Zwischen Waldshut und Bad Säckingen geben es keine Partnerschaft in Sachen Spital, so eine Stimme aus dem Publikum. Bad Säckingen müsse das alleine in die Hand nehmen.

„Die Situation ist mehr als ernst“, macht FDP-Kreisrat und Wehrs Altbürgermeister Klaus Denzinger seinem Ärger Luft. Die wichtigste seien nun vertrauenbildende Maßnahmen seitens der Verantwortlichen. „Es geht um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung des gesamten westlichen Landkreises, nicht nur um die in Bad Säckingen. Immer mehr Patienten aus Wehr gingen gleich nach Lörrach, was die Situation des Spitals weiter verschärfe. Denzinger bemängelte, dass im westlichen Kreis bislang „die Solidarität aller politisch Verantwortlichen nicht in der notwendigen Weise artikuliert wurde wie nötig“.

Ob in Bad Säckingen ein ähnliches Modell denkbar sei wie in Spremberg, wollte Arzt Rolf Joist aus Rickenbach wissen. „Das müsse man prüfen“, sagte Rita-Schwarzelühr-Sutter. Die aktuelle Frage sei, wie man die vorherrschende Situation verbessern könne. Dabei gelte es vom „Negativen“ wegzukommen, damit sich die Situation nicht noch verschlimmere. „Ruhe reinbringen“ forderte auch Peter Welsch. Er verwies bei der Gelegenheit auf Ergebnisse diverser Studien, wonach es keine Korrelation zwischen der Größe einer Klinik und deren Ertrag gebe. Das zeige gerade das Haus in Spremberg.

Wolfgang Lücker forderte die zügige Umsetzung des Kreistagsbeschlusses zur Sanierung des Spitals und die Offenlegung eines Zeitplanes. Die 12,7 Millionen Euro lägen bereit. Da müsse man der Geschäftsführerin eben auf die Finger klopfen.

Zu Wort meldete sich am Freitag der Waldhut-Tiengener Stadt- und Kreisrat Harald Ebi (FDP): „Ich habe Verständnis, aber ich bitte um Vernunft.“ Um Verständnis wegen der finanziellen Situation der Stadt Waldshut-Tiengen warb auch deren FW-Stadtrat Thomas Hilpert. „Wir sollten die Kuh gemeinsam vom Eis kriegen.“ „Es geht um einen Vertrag zwischen Stadt Waldshut und dem Landkreis Waldshut, erinnerte Bürgermeister Alexander Guhl an dieser Stelle. „Der Zug ist noch nicht abgefahren“, sagte der Bad Säckinger Stadtrat Hidir Gürakar (SPD).