Bad Säckingen Sperrung auf der B 34: Startschuss für Straßenbau-Marathon

Mit der ersten Vollsperrung haben am Sonntag die zweimonatigen Arbeiten auf der B 34 in Bad Säckingen begonnen.

Keine Durchfahrt: Mit der Sperrung der B 34 am Sonntag auf Höhe der Pizzeria Laterna hat der Baustellensommer in Bad Säckingen begonnen. Hier haben die Stadtwerke Bad Säckingen Fernwärmeleitungen verlegt. Am Montagmorgen war die Straße unter Geschwindigkeitsbegrenzungen wieder befahrbar. Auch ab 20 Uhr kam es zu einer Vollsperrung für Fräßarbeiten, diesmal ab Sennhof, kurz vor der Kreuzung Friedrichstraße/Bergseestraße. Bild: Sandra Kipar