Bad Säckingen Sozialminister Manfred Lucha besucht den Hochrhein am 6. Juli

Sozialminister will sich ein Bild von der Krankenhausversorgung vor Ort machen.

Sozialminister Manfred Lucha besucht den Hochrhein am Donnerstag, 6. Juli. Das teilt das Landratsamt Waldshut nun mit.



Derzeit laufe die Programmabsprache für diesen Tag. Kernthema dürfte die Krankenhausversorgung am Hochrhein sein. Diese hatte Bad Säckingens Bürgermeister Alexander Guhl in einem offenen Brief an den Minister bereits angesprochen, und ihn aufgefordert, sich einen persönlichen Eindruck zu verschaffen.



Aber auch CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner zeigt sich erfreut über den angekündigten Besuch. Es müsse darum gehen, im Einklang mit dem Land zu arbeiten, denn die anstehenden Millioneninvestitionen ließen sich nur mit Unterstützung bewältigen.