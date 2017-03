Bad Säckingen Sonnenstrahlen in der Villa Berberich

Unser Nachtwächter hat einen neuen Wohlfühl-Ort in der Bad Säckinger Gastronomie-Szene ausgemacht. Und dies liegt ausnahmsweise mal nicht am guten Essen.

In Bad Säckingen hat sich der Sonnenschein etwas verlagert, das heisst die Strahlkraft der Sonne ist gleichgeblieben, aber die Strahlen kommen nun aus einer etwas anderen Richtung. Wenn man nämlich bislang die Steinbrückstraße hinab Richtung Münsterplatz schlenderte, empfingen einen die Sonnenstrahlen in persona der charmanten, allseits und überaus beliebten Maria von der Eisdiele Dolomiti in der Metzgergasse. Dies Sonnenstrahlen schienen sogra bei trübem wetter: Schon von weitem wurde man da mit einem fröhlichen „Ciao“ begrüßt, man kehrte gerne bei ihr ein und wechselte stets einige nette Worte. Sie ist immer fröhlich und gehört mit ihrem liebevollen Wesen in unsere Stadt wie kaum jemals ein anderer Wirt das je verkörpert hat. Von Marias Mentalität können sich alle eine sehr dicke Scheibe abschneiden und lernen wie man Gäste behandeln sollte. Nun ist die liebe Maria mit ihrem Mann umgezogen, und zwar in die altehrwürdige Villa Berberich. Sie wird dort das Lebenswerk von Konditormeister Contrael in seinem Sinne weiterführen und noch eine ordentliche Schippe italienischen Lebensstil und ihre Gastfreundschaft präsentieren. Das soll hier keine Schleichwerbung sein – aber wenn jemand richtig gut ist und eine wahrhaft sonnige Stimmung im Städtle verbreitet, darf man das ja auch mal sagen oder schreiben, oder?

