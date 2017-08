Bad Säckingen Sommerserie Wasser: So kommt das Bad Säckinger Wasser in die Haushalte

Sommerserie Wasser: So kommt das Bad Säckinger Wasser in die Haushalte

Unser Wasser: Mit drei großen Leitungen wird das Bad Säckinger Wasser ins Stadtgebiet befördert und von dort aus an die rund 3400 angeschlossenen Haushalte verteilt. Laut laus Brehm, Bereichsleiter für das Gas- und Wassernetz bei den Bad Säckinger Stadtwerken, ist die Qualität des Bad Säckinger Wassers "hervorragend" und im wahrsten Sinne des Wortes als Trinkwasser geeignet.

Bad Säckingen – Im Kundenzentrum der Bad Säckinger Stadtwerke freuen sich Katja Neugebauer und Klaus Brehm, Bereichsleiter für das Gas- und Wassernetz bei den Bad Säckinger Stadtwerken, auf ein Glas Wasser: „Das ist Bad Säckinger Trinkwasser“, stellt der Wasserfachmann Brehm mit großer Freude fest.

.Wie ist die Qualität des Bad Säckinger Wassers? Klaus Brem weist er darauf hin, dass die Wasserqualität so hervorragend ist, dass bei ihm zu Hause ausschließlich das Säckinger Trinkwasser getrunken wird. Angst zu haben, dass mit dem Wasser etwas nicht in Ordnung ist, dafür sorgt laut Brehm die Trinkwasserverordnung. Denn einmal im Monat werden Wasserproben aus dem Wasserbehälter (Reservoir), bei Kunden und aus dem Leitungsnetz auf Mikrobiologie untersucht. Die großen Untersuchungen auf Stoffe wie beispielsweise Arsen, Blei, Quecksilber oder Pflanzenschutzmittel finden einmal jährlich statt, natürlich durch unabhängige Fachinstitute. Diese gesamten Maßnahmen werden durch das Gesundheitsamt überwacht. Aufgrund strenger Überwachung kommt Brehm zu dem Schluss: "Das Bad Säckinger Trinkwasser heißt nicht nur so, sondern das Wasser ist trinkbar.“ Seit 1983 ist Klaus Brehm für die Unterhaltung des Leitungsnetzes sowie für die Quellen, also für alle Bereiche der Trinkwasserversorgung, zuständig. Für die Abwässer ist die Stadt Bad Säckingen verantwortlich. .Woher stammt das Bad Säckinger Wasser? Klaus Brehm erinnert sich noch gut daran, wie Mitte 1983 die Stadtteile Harpolingen und Rippolingen an das Bad Säckinger Wassernetz angeschlossen wurden. Es gab die verschiedensten Vermutungen, woher das Bad Säckinger Wasser stamme und was mit den Quellen passiert. In dieser Zeit musste Klaus Brehm viel Aufklärungsarbeit leisten, erinnert er sich. Obwohl zahlreiche Quellen nicht mehr genutzt werden, werden sie von den Stadtwerken als Reserve gepflegt. Das Trinkwasser aus Bad Säckingen stammt aus dem Grundwasser an der Ortsausfahrt in Obersäckingen, klärt der Wassermeister auf.

Durch die Pumpstation und das eingezäunte Areal ist die Stelle gut erkennbar. Das in drei Zonen aufgeteilte Bad Säckinger Wasserschutzgebiet ist verschiedenen Einschränkungen unterworfen. Während Zone eins mit einem Zaun versehen sein muss, sind in Zone zwei erhebliche Auflagen bei der Bebauung zu berücksichtigen und es darf keine Viehzucht betrieben oder Jauche ausgebracht werden. In der erweiterten Schutzzone, die bis zum Eggbergbecken reicht, sind ebenfalls das Wasser schützende Auflagen zu erfüllen.

.Wie gelangt das Trinkwasser in die Stadt? In drei großen Leitungen mit je einem Durchmesser von dreihundert Millimeter wird das Wasser ins Stadtgebiet befördert und über abgehende Leitungen an die einzelnen Haushalte verteilt. Dabei müssen die unterschiedlichen Bedarfsmengen wie die Löschwasserversorgung oder Industriebetriebe berücksichtigt werden. Mit Wasseruhren wird der Verbrauch gemessen. Diese müssen aufgrund des Eichgesetzes alle sechs Jahre ausgewechselt werden. Stolz ist Brehm auf den umweltschonenden Umgang der Bevölkerung mit dem wertvollen Gut „Wasser“. Hier liegt der Verbrauch, verglichen mit dem Bundesdurchschnitt, im unteren Drittel. Brehm: "Die Bevölkerung ist aufgeklärt.“ .Was passiert, wenn es Störfälle gibt? Natürlich gibt es in dem umfangreichen Wassernetz Störfälle. Meist sind es Rohrbrüche, die einmal durch Rost, durch Erdbewegungen infolge von Erdbeben, durch Druckstöße im Rohr, durch Bauarbeiten oder im Winter durch Feuchtigkeit verursacht werden. Brehms Tipp für die Verbraucher zur Verhinderung von Druckstößen: Nie den Einwegmischer schlagartig öffnen oder schließen. Denn dies führt zu einem hohen Druck im Rohr, sodass es platzen kann. Was Klaus Brehm bei den Reparaturen von Rohrbrüchen immer wieder erschüttert, sei das Unverständnis der Leute. Ein Beispiel: So hatte, bedingt durch einen Rohrbruch im Sommer, ein Mehrfamilienhaus kein Wasser. Bei den Reparaturarbeiten, die nicht immer lautlos durchgeführt werden können, beschimpfte ein Bewohner Klaus Brehm und seinen Mitarbeiter wegen Ruhestörung aufs Übelste. Am Schluss stand eine Anzeige bei der Polizei. Hier wünscht sich Brehm, erst mit ihm zu sprechen und sich die Ursachen erklären zu lassen. Aber es gibt auch erfreulichere Beispiele: Heiligabend, ein Haus ohne Wasser. Die Männer der Stadtwerke rücken an. Eine ältere Dame kocht den Arbeitern aus Schnee einen Kaffee. So geht es auch.

Die Serie

Wasser ist Lebensader und Lebensraum – bei uns in der Region begegnet uns Wasser auf vielfältige Art und Weise – seien es die 13 Kraftwerke am Rhein, die Brücken und Fähren, idyllische Seen und natürlich auch als Trinkwasser. Welche Rolle das Wasser bei uns für Mensch, die Wirtschaft, Natur, Umwelt und die Entwicklung der Region spielt, wollen wir in unserer Sommerserie beleuchten.

Wasser in der Stadt

Zuständig für die Trinkwasserversorgung in Bad Säckingen und dessen Stadtteilen sind die Stadtwerke Bad Säckingen mit Klaus Brehm als Bereichsleiter für das Gas- und Wassernetz. Das Wassernetz der Stadt ist zirka 100 Kilometer lang. Der jährliche Wasserverbrauch liegt bei 1,4 Millionen Kubikmeter. Die Stadtwerke Bad Säckingen versorgen rund 3500 Haushalte mit Wasser. Eine Person entnimmt pro Tag zwischen 100 und 120 Liter Wasser pro Tag. Ein Kubikmeter Trinkwasser kostet 1,67 Euro, der Härtegrad des Bad Säckinger Wassers beträgt Zwei.