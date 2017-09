Bad Säckingen Sommerserie "Unser Wasser": Die Stadtgärtnerei Bad Säckingen kümmert sich um 687 Hektar Grünflächen

Unser Wasser: Die Stadtgärtnerei Bad Säckingen kümmert sich um rund 687 Hektar Grünflächen. Die Mitarbeiter müssen sich täglich um die Pflanzen, Bäume und Blumen kümmer – egal ob in sengender Hitze und bei strömendem Regen. Wir geben einen Einblick in ihre Arbeit.

Bad Säckingen – Wasser spielt in der Stadtgärtnerei Bad Säckingen eine bedeutende Rolle. Egal, ob es zuviel regnet oder zu wenig, die schönen öffentlichen Anlagen müssen ständig gepflegt und betreut werden. Wasser ist für die Pflanzen Lebenselixier, für Gärtner und Landwirte allerdings Segen und Fluch gleichermaßen. Dieses Sprichwortes kann der Leiter des technischen Dienstes der Stadt Bad Säckingen, Klaus Strittmatter, nur bestätigen. Zu seinem Aufgabengebiet gehört auch die Stadtgärtnerei. Lange Trockenzeiten sorgen beim Gärtnereiteam für viel Arbeit, dass aber zu viel Wasser auch großen Schaden anrichten kann, zeigt sich immer, wenn der Rhein aufgrund von Hochwasser über das Ufer tritt und die Rheinallee überschwemmt. Die durch das Treibholz beschädigten Rasenflächen und Rabatten müssen mit großem Aufwand wieder instandgesetzt und das Schwemmholz entfernt werden, berichtet Klaus Strittmatter. Seine im Computer gespeicherten Bilder geben einen Einblick über das Szenario “Überschwemmungsschäden“.

So zeigt sich der Gärtnermeister von lang anhaltenden Regenfällen verständlicherweise nicht begeistert. Sie sind nicht nur für die Arbeitsaufteilung hinderlich, sondern für die Mitarbeiter nicht gerade gesundheitsfördernd. Aber auch bei großer Hitze spielt Wasser eine wichtige Rolle. Hier benötigt der Körper viel Flüssigkeit. Um die Anlagen in einem gepflegten Zustand zu präsentieren, müssen die Mitarbeiter bei jeder Witterung ihre Arbeiten erledigen wie beispielsweise Sträucher schneiden oder Unkraut jäten.

Längere Regenperioden fürchtet der Pflanzenfachmann Strittmatter auch wegen der Gefahr der Ausbreitung von Pilzkrankheiten. Gerade Rosen und andere Zierpflanzen seien davon betroffen. “Und wer den Regen absolut auch nicht liebt, sind die Kakteen im Schlosspark“, meint Strittmatter, denn sie lieben die Wärme. Trockenheit ist da schon eher was für die stacheligen Gesellen. Doch bei lang anhaltender Hitze muss Strittmatter dann wieder viel Zeit für das Gießen einplanen. Täglich sind die bei Bürgern bekannten Fahrzeuge im Einsatz, um Blumen, Pflanzen, aber auch frisch gepflanzte Bäume mit Wasser zu versorgen. Zwei Fahrzeuge sind dann mit dem Bewässern der öffentlichen Anlagen beschäftigt. Ein Fahrzeug bringt bis zu zehntausend Liter täglich aus. Dabei handelt es sich um geklärtes Brauchwasser der Kläranlage, also um einen nachhaltigen Wasserverbrauch.

Wenn im Sommer die Palmen dem Münsterplatz eine tropische Atmosphäre verleihen, hätten sie bei der Kälte des Winters keine Überlebenschance. Die kalte Jahreszeit verbringen sie im Winterquartier in der Stadtgärtnerei in Obersäckingen. Dort überwintern sie wie alle nicht winterharten Pflanzen in den Gewächshäusern. Und das bedeutet für die Mitarbeiter um ihren Leiter Peter Scholz täglich, egal ob Werk- oder Sonn- und Feiertag, die Pflanzen gießen.

Vor 30 Jahren war es übrigens, als das nasse Wetter große Schäden in der Landwirtschaft und auch bei der Stadtgärtnerei anrichtete. Dies zeigt eindrücklich ein Blick in den SÜDKURIER im Mai 1987. Gemüse und Pflanzen ertrinken im Regen, lautet die Schlagzeile eines Artikels zum Thema “Wasser“. Fast doppelt so viele Niederschläge wie gewöhnlich, wurden im Mai 1987 gemessen. Auch der Juni präsentiert sich damals feucht und nass. Die Niederschlagsmenge ist zu groß, um abfließen zu können oder zu versickern. Der ausgiebige Regen und die damit teilweise verbundene Kälte hinterlassen auf den Feldern unübersehbare Spuren. Große Wasserlachen und aufgeweichte Kulturen zerstören viele Pflanzen. Während 1987 der Regen für Probleme sorgt, sind es andere Jahre durch die Hitze ausgetrocknete Felder. Die Pflanzen müssen mit aufwendigen Wasserleitungen gegossen werden, damit sie nicht verderben. „Die Mischung macht’s“, so Strittmatter.

Die Stadtgärtnerei

Die Stadtgärtnerei ist zuständig für die Anlage, Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen (circa 687 Hektar), wie Park- und Gartenanlagen, Friedhöfe, Sport- und Spielplätze, Verkehrsgrünflächen sowie die Kontrolle und Pflege von 4600 Stadtbäumen. Der Betrieb befindet sich am Murger Weg 8 in Obersäckingen. Den Technischen Dienst leitet Klaus Strittmatter, die Stadtgärtnerei Peter Scholz. Es sind 21 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Serie

Wasser ist Lebensader und Lebensraum – bei uns in der Region begegnet uns Wasser auf vielfältige Art und Weise – seien es die 13 Kraftwerke am Rhein, die Brücken und Fähren, idyllische Seen und natürlich auch als Trinkwasser. Welche Rolle das Wasser bei uns für Mensch, die Wirtschaft, Natur, Umwelt und die Entwicklung der Region spielt, wollen wir in unserer Sommerserie beleuchten.