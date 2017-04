Bad Säckingen Sommelier für Fleisch: Florian Putterer absolviert erfolgreich Lehrgang

Der Metzgermeister Florian Putterer ist jetzt einer von insgesamt 40 Fleischsommeliers in ganz Deutschland. Der 25-Jährige absolviert erfolgreich 14-tägigen Lehrgang im verbandseigenen Bildungszentrum.

Bad Säckingen – Metzgermeister Florian Putterer ist gerade mal 25 Jahre alt und hat seinem Meistertitel noch eins draufgesetzt: Er ist jetzt einer von insgesamt 40 Fleischsommeliers in ganz Deutschland.

Fleisch ist seine Leidenschaft: „Dafür lebe ich“, sagt er und hat sich bereits im Alter von 19 Jahren zum Metzgermeister ausbilden lassen. Damals lebte er noch in Aschaffenburg, wo der junge Mann aufgewachsen ist. Er stammt aus einer Metzgerfamilie, obwohl die Familie selbst nie eine eigene Metzgerei besessen hat.

Schon früh hat er erkannt, dass sein Interesse an Fleisch weit darüber hinausgeht als nur die einzelnen Sorten zu unterscheiden. „Die Ethik der Tiere ist mir wichtig“, erklärt er. Das heißt, nicht nur die Bestandteile des Fleisches, auch die Geschichte und die Entwicklung. „Es geht darum, was passiert, wenn was gefüttert wird, um welche Rasse es sich handele und welches Geschlecht“, so Putterer weiter.

Auch ob das Tier bereits gekalbt hat, kann sich auf den Geschmack des Fleisches auswirken und natürlich das Alter. „Die Reife ist wichtig und wo das Tier herkommt“, zählt Florian Putterer weiter die Sachen auf, die auch in seiner zweiwöchigen Ausbildung als Fleischsommelier in der Fleischerschule in Augsburg gefragt waren.

Der 14-tägige Kurs zum Fleischsommelier im verbandseigenen Bildungszentrum in Augsburg teilt sich in eine Praxis- und eine Theoriewoche und wird nach einer Prüfung mit einem Zertifikat abgeschlossen. Dieser Kurs ist deutschlandweit einzigartig. Dozenten aus Handwerk, Wissenschaft und Handel zeigen aktuelle Entwicklungen, Zuschnitte und Trends auf. „Das Wissen über Fleisch aus verschiedensten Gesichtspunkten steht damit im Mittelpunkt“, so Putterer. Seit rund vier Jahren lebt der 25-Jährige zusammen mit seiner Frau in Unteralpfen und leitet seit drei Jahren die Metzgerabteilung der Bad Säckinger Schmid`s Märkte. Putterer nimmt seinen Beruf sehr ernst. Er ist gerade dabei, das in der Region ein wenig in Vergessenheit geratene Bio-Weiderind wieder mehr in das Bewusstsein der Bevölkerung zu rücken, um es in der Region wieder stark zu machen.

Dazu macht sich der Fleischsommelier persönlich zu den Bauern in der Region und sucht die Tiere selbst aus, bevor sie für den Verzehr geschlachtet werden. Er sieht sich die Höfe, aber auch die Tiere sehr genau an, bevor er einkauft. Pro Woche sucht er zwei Tiere für seine Kunden in Bad Säckingen aus.

Mit seinem Titel als Fleischsommelier kann sich der junge Metzgermeister nicht nur schmücken, sondern kann dieses Wissen auch an seine Kunden weitergeben. „Ich kann so viel bessere Qualität verkaufen und dies mit bestem Gewissen“, sagt er.