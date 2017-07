Bad Säckingen So herzlich war die Verabschiedung von Schwester Bernarda

Mit viel Humor und Lob hat die Kirchengemeinde Abschied von Schwester Bernarda genommen. Diese wiederum hat sich für die schöne Zeit in Bad Säckingen bedankt.

Bad Säckingen (mig) Auf die kollektive Verabschiedung der drei Schwestern Clementine, Gudrun und Bernarda am vorvergangenen Sonntag folgte am Freitag das individuelle Abschiedsfest für die Gemeindereferentin Schwester Bernarda, die Ende Juli die Stadt verlassen wird.

Neben zahlreichen Besuchern war auch eine große Schar von Ministranten in das Münster gekommen, um ihre „Chefin“, so Dekan Peter Berg, zu verabschieden. Während der vergangenen 15 Jahre brachte sie vielen Kindern und Jugendlichen den christlichen Glauben nahe und begleitete sie durch die Erstkommunion und die Ministrantendienste. „Man kann gar nicht alles aufzählen, was die Schwester für die Gemeinde getan hat“, so Peter Berg. Über den vielen Details habe sie niemals das Wesentliche übersehen, nämlich Gottes Botschaft zu verkünden. „Und wer das tut, dem geht es immer auch um die Menschen.“ So sei die Schwester stets für andere da gewesen und habe auch ohne viele Worte signalisiert: „Du bist nicht allein.“ Anschließend lud das Gemeindeteam zu einem Fest in den Pfarrgarten ein, wobei Anspielungen auf die bayerische Herkunft der Ordensfrau nicht fehlen durften.

So staunte sie nicht schlecht, als ein kleiner Chor die Bayernhymne vortrug. Schuldekan Markus Schmitt würdigte die Ruhe, Präsenz und Glaubwürdigkeit, mit der die Schwester die Kirche vertreten habe. „15 Jahre lang warst Du im Schuldienst und hast zahllose Kinder unterrichtet – und viele sind trotzdem gekommen“, meinte er scherzhaft, was Schwester Bernarda mit dem ihr eigenen Humor quittierte: „Komisch, dabei war ich doch eher streng.“ Sie dankte allen Mitarbeitern und Gemeindemitgliedern für die schöne Zeit in Bad Säckingen. Die Ministranten führten ihr zu Ehren einen Tanz auf, anschließend verabschiedete sich jeder einzelne mit einer Umarmung.

Ebenfalls verabschiedet wurde die 16-jährige Ministrantin Chiara Riedl. Sie versah sieben Jahre lang ihren Dienst am Altar, brachte den Jüngeren das Ministrieren bei und organisierte als Gruppenleiterin zahlreiche Freizeitaktivitäten.