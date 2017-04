Bad Säckingen Skrupellose Hausmusik: Schwäbische Kultband begeistert im Gloria-Theater

Einen Mix aus Rock und Heimatklängen bringt die schwäbische Kultband "Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle" ins Gloria-Theater.

Bad Säckingen (js) Sie sind ein echter Schwaben-Export, wie Linsen mit Spätzle, Trollinger oder Hannes und der Bürgermeister: „Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle“. Im Gloria-Theater haben sie dem begeisterten Publikum den (Achtung: Witz!) „Gaisburger Marsch“ geblasen. Zumindest sind die „Stumpfes“ musikalisch genauso deftig wie das traditionelle schwäbische Eintopfgericht der Stuttgarter Oma.

Anstelle von Kartoffelschnitz und Spätzle serviert dieses kuriose Musikquartett mit dem urschwäbischen Namen „Stumpfes“, was so viel bedeutet wie der innere Schweinehund der schwäbischen Volksseele, kein fades Einerlei, sondern ein reichhaltiges Musikmenü zwischen Rock, Blues, Country, Soul und musikalischem Spaß. Dabei spielen sie nicht nur diverse Instrumente wie Tuba, Posaune, Trompete, Akkordeon, Kontrabass, Gitarre und vielfältiges Schlagwerk, sondern singen in ihrem neuen Bühnenprogramm mit dem gloriosen Titel „Heute nemme – ond morga net glei“ (für Nichtschwaben: Heute nicht mehr und morgen nicht gleich). Ja, die Gesangseinlagen überwiegen fast, wobei die Vier-Mann-Band auch gern Heimatklänge verulkt.

Ob sie wirklich in Upfingen dem Männergesangverein beigetreten sind? Immerhin machen sie auf Männerchor und Liedertafel in ihrem komischen Lied „Xangverei“ und spielen Feuerwerkmusik aus Hinter-Rickenbach. Die Vier blödeln noch immer und machen sich lustig über vieles. Auch über sich selbst. Eine der lustigsten Nummern ist die vom Geräteturnen, verballhornt in der Nummer „Kung Fu Feigling“, eine Parodie auf den 70er-Jahre-Hit „Kung Fu Fighting“. Man sieht: Ihr Name ist Programm.

Die Herren Stumpfes zupfen am Heimatklischee herum, ziehen in die Welt hinaus, erzählen „schöne blöde Witze“, haben im neuen Programm aber noch die altbekannte Rubrik „Traumberufe der Menschheit“ und nehmen sich mal selber auf die Schippe, etwa im programmatischen „Lied der Berge“, das sie umdichten in das „Lied der Stumpfes“. Darauf ein Jodler!

Dabei haben die glorreichen Vier musikalisch einiges auf dem Kasten. Eigentlich passt das Adjektiv stumpf gar nicht auf sie, denn es wird munter gezupft, geblasen, gestrichen, gesungen und getrunken. Auf der Bühne sieht es bei dieser Hausband gemütlich aus: Da liegt ein Teppich, stehen alte Stehlampen drum, Vesper und Bier sind bereit: eben „skrupellose Hausmusik“. Manchmal wechseln diese Multiinstrumentalisten mitten im Stück das Instrument, und wenn man genau hinhört, verpacken sie in ihre professionell gemachte Show manche Lebensweisheit.