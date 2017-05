Bad Säckingen Sigma-Klinik Bad Säckingen verstärkt sich

Die private Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin holt sich jetzt sieben neue Ärzte und Therapeuten an Bord

Bad Säckingen (age) Das Bad Säckinger Sigma-Zentrum verstärkt das Betreuerteam erneut mit neuen Ärzten, Psychologen und Therapeuten. Christoph Bielitz, geschäftsführender Ärztlicher Direktor der Klinik, stellte die sechs neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch mit dem SÜDKURIER vor. Grund für die Einstellung von gleich sechs neuen Kollegen seien Wachstum, Verstärkung und auch Fluktuation in normalem Maße.

Neu im Betreuerteam ist seit Anfang Mai Petra Maria Michler, eine ehemalige Bad Säckingerin. Die 57-jährige Diplom-Psychologin ist nach Studium und beruflichen Stationen in Tübingen, Regensburg und Klagenfurt nach 32 Jahren wieder zurückgekehrt in ihre Geburtsstadt. Einer der Schwerpunkte der Psychotherapeutin liegt in der Verhaltenstherapie bei Kindern und Jugendlichen.

Seit April neu dabei ist Heike Zachowski-Frank. Die 52-Jährige stammt aus der Göttinger Gegend und ergänzt das Team als Ärztin für die Behandlung von somatischen Erkrankungen sowie für therapeutische Aufgaben.

Sabine Vietor ist Fachärztin für Psychosomatik, Psychoanalyse, Psychotherapie sowie Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie aus Bielefeld. Sie hat ihre Tätigkeit als leitende Oberärztin ebenfalls im April aufgenommen.

Kein Unbekannter in der Region ist der Neuzugang Rolf Joist. Joist hat viele Jahre eine Landarztpraxis in Willaringen betrieben. Zuvor war er schon einmal in dem Haus, als es noch Park-Klinik hieß. Zehn Jahre war Joist dort Chefarzt und davor viele Jahre in der Entwicklungshilfe im afrikanischen Burkina Faso. Joist, der vor kurzem seine Praxis übergab und in Rente ging, ist in Teilzeit tätig. Der 68-jährige ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Internist, Rheumatologe und Psychotherapeut mit Schwerpunkt Schmerztherapie. Joist ist neuer stellvertretender Leiter der Sigma-Tagesklinik.

Weiter sind noch zwei jüngere Psychologen seit Anfang April dazu gestoßen. Der 28-jährige Michael Petras stammt ursprünglich aus Bad Krozingen und der 32-jährige Niklas Gilsdorf aus Rottweil. Tina Hörhold erweitert als Musiktherapeutin die im Sigma-Zentrum umfangreiche Fachtherapeutengruppe der Musiktherapie.

Die neuen Kolleginnen und Kollegen loben schon nach kurzer Zeit die Entfaltungsmöglichkeiten in der Klinik und die große Vielfalt der Therapien und somit der Aufgaben. Zudem stehe durch die fachübergreifende Zusammenarbeit der Patient eindeutig im Mittelpunkt. Auch das erst kürzlich eingerichtete Früherkennungszentrum, das sich zu etablieren beginnt, gehört zum Arbeitsfeld der neuen Mitarbeiter.

Sigma-Zentrum

Das Sigma-Zentrum Bad Säckingen ist eine private Fachklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatische Medizin. Das Akutkrankenhaus betreibt eine angeschlossene Tagesklinik, Nachtklinik und eine psychiatrische Ambulanz.