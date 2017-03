Bad Säckingen Sieben Absolventen der Massageschule starten in einen gefragten Beruf

Sieben Absolventen der Massageschule starten in einen gefragten Beruf

Sieben Absolventen verlassen die Massageschule. Katharina Kratz ist Jahrgangsbeste mit einem Durchschnitt von 1,3.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Sieben Schüler der Massageschule Bad Säckingen haben ihre Ausbildung erfolgreich beendet. Im Rahmen der Abschlussfeier nahmen sie am Dienstag ihre Zeugnisse aus den Händen von Schulleiter Franz Siebold und seiner Stellvertreterin Andrea Büttner entgegen. Als Beste des Jahrgangs erreichte Katharina Kratz einen Durchschnitt von 1,3.

„Sie haben einen Beruf mit den besten Zukunftschancen“, sagte Alt-Bürgermeister und Gesellschafter der Massageschule, Günther Nufer an die Absolventen gewandt. Denn das Gesundheitswesen sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland brauche Masseure, ohne die nichts gehe, fuhr er fort. Und: „Sie sind eine erlesene Gruppe, Sie sind wenige, die viele wollen.“ Der Dank des Gesellschafters galt den Dozenten, allen voran Schulleiter Franz Siebold, die die Schüler, wie er sagte, für den Beruf fit gemacht hätten.

Neben den Absolventen hatte Nufer noch einen weiteren Hauptakteur des Abends ausgemacht: Den Schulleiter, den er in einen „gespaltenen“ Ruhestand verabschiedete. Denn seine Lehrtätigkeit wird Siebold aufgeben, die administrativen Aufgaben als Schulleiter aber weiterhin wahrnehmen.

Aus der Hand von Siebold und seiner Stellvertreterin Andrea Büttner erhielten sieben Absolventen des Jahrgangs ihre Abschlusszeugnisse, drei weitere Schüler hatten ihr Ziel nicht erreicht. Über eine besondere Auszeichnung freute sich Katharina Kratz. Als Jahrgangsbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,3 erhielt sie eine Gedenkmünze mit einem Stempel der Massageschule.

Der Dank der Schüler galt ihren Ausbildern und dem Schulleiter der Massageschule, dem sie einen Einkaufsgutschein überreichten. Angesichts des Gutscheins habe die Verkäuferin vermutet, der Lehrer müsse wohl etwas Besonderes sein, erzählte eine der Absolventinnen bei der Feier. Was sie natürlich nicht in Abrede stellte, aber: „Der Gutschein ist eine Bezahlung dafür, dass Sie uns zwei Jahre lang ausgehalten haben“, sagte sie lachend.

Und noch etwas erhielt der Schulleiter von den Absolventen: Ein Plakat, auf dem seine besten Sprüche des vergangenen Jahres festgehalten sind. „Ich kann gar nicht glauben, dass das alles aus meinem Mund gekommen ist“ , meinte er angesichts der Fülle der flotten Sprüche. Abschied zu nehmen, galt es an diesem Abend aber nicht nur von den Absolventen, auch Dozent Horst Amft, sei 40 Jahren an der Massageschule tätig, wurde in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.



Die Absolventen

Ihren Abschluss in der Tasche haben haben Aziz Dambelle (Schopfheim), Katharina Kratz (Murg-Oberhof, Jahrgangsbeste), Jemma Metzler (Muttenz), Manuel Ostariz Blesa (Grenzach-Wyhlen), Stefanie Pfister (Bad Säckingen), Marco Vögele (Albbruck) und Oksana Vogt (Bad Säckingen).