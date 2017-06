Bad Säckingen Sie sind für den SÜDKURIER unterwegs: Marion Rank will einfach neugierig sein

Für den SÜDKURIER unterwegs: SÜDKURIER-Mitarbeiterin Marion Rank berichtet unter dem Kürzel mara aus Bad Säckingen. Sie mag vor allem Geschichten, bei denen sie dran bleiben und nachbohren muss.

Bad Säckingen (das) Eine Begebenheit aus ihrer Schulzeit hat Marion Rank begleitet. „Es war diese Zeit, in der alle Mädchen ein Poesiealbum hatten“, erinnert sich die 56-Jährige. Auch ihr damaliger Deutschlehrer musste eines Tages daran glauben. Als sie ihn darum bat, sich in ihrem Album zu verewigen, formulierte er folgenden Satz: „Du musst neugierig bleiben, Marion – dann bleibt dein Leben interessant.“

Es war ein Ratschlag, den Marion Rank beherzigen sollte. In den Jahrzehnten nach ihrem Schulabschluss arbeitete sie unter anderem als Einkäuferin und Sekretärin, lebte zweieinhalb Jahre in den USA (New Jersey), verbrachte fünf Jahre in China, in der Millionenmetropole Shanghai. Neugierig blieb Marion Rank auch, als sie wieder in die Heimat zurückkehrte. Nachdem sie einige Jahre als Sprachlehrerin und Buchhalterin gearbeitet hatte, spürte sie, dass es wieder einmal Zeit für einen Tapetenwechsel sei. „Jedes Mal, wenn ich in dieser Zeit am SÜDKURIER-Gebäude vorbeilief, dachte ich mir insgeheim: Das wäre doch was“, sagt sie und schmunzelt. Schließlich entschloss sie sich, ihrer Eingebung zu folgen und betrat die Redaktionsräume in der Hauensteinstraße.

Einige Tage und ein Vorstellungsgespräch später, durfte sie sich an ihrem ersten Zeitungsartikel als freie Mitarbeiterin versuchen. „An den Arbeitsauftrag erinnere ich mich noch genau“, erzählt die Wallbacherin, „ich wurde einfach ins kalte Wasser geworfen“. Eine Umfrage sollte Aufschluss darüber geben, was die Einwohner der Trompeterstadt von der Beichte für wiederverheirate Geschiedene halten. Damals, vor knapp vier Jahren, war es noch etwas irritierend, Fremde auf der Straße anzusprechen. Heute ist der Kontakt zu den unterschiedlichsten Menschen genau das, was sie an ihrer Arbeit schätzt: „Das macht diesen Beruf auch so vielfältig. Kein Tag ist wie der andere.“

Spaß hat sie an Geschichten, die sie zum kreativ werden inspirieren, Geschichten, bei denen sie viel recherchieren muss, reizen sie: „Wenn ich dran bleiben und nachbohren muss.“ Besonders freut es sie, wenn sie in der Stadt unterwegs ist und die Leute sie ansprechen, dass ein von ihr geschriebener Bericht schön war oder die Fotos. Oder wenn sie von Leuten angesprochen wird, die Berichte von ihr in der Zeitung vermissen, weil sie Urlaub hatte oder wenig Zeit zum Schreiben, sie gefragt wird, ob sie nicht mehr beim SÜDKURIER arbeite. „Das zeigt mir doch, dass ich meinen Job gut mache“, sagt die Mutter einer 18-jährigen Tochter.

Neben ihrer Hartnäckigkeit und ihrem fotografischen Talent zeichnet sich Marion Rank durch ihren Sinn für Humor aus. Ihre Glossen, in denen sie alles von der letzten Küchenschlacht bis zur Motorradleidenschaft ihres Mannes verarbeitet, gehen ihr besonders leicht von der Hand. Und für den Fall, dass die Inspiration unangemeldet Einzug hält, hat sie überall in ihrem Haus Blöcke und Stifte verteilt. So macht es der 56-Jährigen immer noch viel Spaß die Zeitungsseiten zu füllen. „Ich habe meinen Traumjob gefunden, der zu meiner zwillingshaften Art passt“, findet sie. Kein Wunder: Schließlich zeichnet sich ihr Sternzeichen neben Kreativität vor allem durch eins aus: Neugierde.

Unsere Mitarbeiter

