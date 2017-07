Bad Säckingen Sie sagen Tschüss: Grundschule Wallbach verabschiedet vier Lehrer

Hilde Fohmann, kommisarische Leiteron der Grundschule Wallbach, würdigt die Arbeit der scheidenden Lehrerinnen.

Wallbach – Gleich vier vertraute Lehrkräfte verlassen zum Schuljahresende die Grundschule Wallbach. Im Rahmen eines Abschlussgottesdienstes in St. Maria kamen Schüler, das Kollegium, Eltern und Großeltern, der Förderverein sowie zahlreiche Repräsentanten vom Ortschaftsrat zusammen.

Die kommissarische Schulleiterin Hilde Fohmann hatte am letzten Schultag neben den dankbaren Aufgaben als Lehrerin auch die Verabschiedung von „vier unkomplizierten und lustigen Kolleginnen“ vorzunehmen. Ganz dem am Schuljahresanfang ausgegebenen Motto „Bewegung“ stellte Fohmann fest, „wir alle sind ans Ziel angekommen“.

Schwester Bernarda war seit 15 Jahren als vertrauensvolle Religionslehrerin in Wallbach aktiv und werde bei allen Schülern in bester Erinnerung bleiben. Hilde Fohmann beschrieb in ihren Abschiedsworten insbesondere das herzliche Miteinander, das von Schwester Bernarda ausgehe, als einen innigen Wesenszug der Ordensschwester. Lehrerin Katharina Korthaus wird nach zwei Jahren an eine Grundschule Wallbach nun an eine andere Schule wechseln.

Roswitha Thesing und Jessica Meier gehen wieder zurück an die Weihermatten-Schule. Von dort sind sie mit der Grundschulförderklasse vorübergehend in das Dorf am Rhein gekommen. Der diesjährige Platzmangel hatte diese Zwischenlösung für die gesamtstädtische Vorbereitungsklasse nötig gemacht.

Ortsvorsteher Fred Thelen dankte ebenso für die Arbeit aller Lehrkräfte und Unterstützer der Schüler und bedachte die scheidenden Lehrerinnen jeweils mit einem passenden Buch. Blumen gab es für Sekretärin Karin Gül sowie den „helfenden Händen der Kernzeitbetreuung“, so Thelen.

Der von Pfarrerin Natalie Wiesner geleitete Gottesdienst hatte einen stimmgewaltigen Kinderchor aufgeboten. Schwester Bernarda begleitete mit der Gitarre ihre nun einstigen Schützlinge. Und ihr oblag auch gleich noch die lange ersehnten Abschiedsworte zum Schluss der Feier für die Schüler: „Schöne Ferien“.