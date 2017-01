Bad Säckingen Sicherheit für Radweg: Stadt befestigt Uferböschung am Rhein

Die Stadt befestigt die Uferböschung am Rhein. Insbesondere für Radfahrer sind potentielle Hangrutschungen durch Hochwasser und Biber eine Gefahr.

Auf Höhe der Bad Säckinger Kläranlage bröckelt der Radweg entlang des Rheines auf einer Länge von 35 Metern. Der Gemeinderat behebt diese Gefahrenstelle jetzt. Grund für die Erdrutschungen sind Hochwasser und die unterirdischen Grabungen von Bibern. Besondere Vorsicht ist geboten, weil unter dem Radweg, bei dem es sich im Übrigen um einen Bundesfernradweg nach Holland handelt, eine Hochdruck-Gasleitung verläuft. Der Bereich ist derzeit mit Sperrgittern gesichert. Der Gemeinderat will den Auftrag für die Arbeiten in der Sitzung am Montag, 30. Januar, vergeben.

Die Hauptarbeiten der Sanierung des Rheinuferweges werden laut Ausschreibung 50 000 Euro kosten. An zusätzlichen Kosten werden 11 000 Euro erwartet. Nach Begutachtung und Schätzung eines Ingenieurbüros hatte der Gemeinderat im letzten Herbst beschlossen, 70 000 Euro bereitzustellen.

Schuld an der Erosion ist zunächst das Hochwasser im vergangenen Frühjahr. Durch Ausschwemmungen fanden in der Folge Biber Nischen für den Hausbau, was den Hang zusätzlich destabilisierte. Dass das Hochwasser gerade hier Angriffsflächen fand, begründen Fachleute mit der fehlenden Vegetation. Denn an dieser Stelle stand über dem Uferbereich bis letztes Jahr der alte Fischbähr, darunter war kein nennenswerter Bewuchs, der hätte Halt bieten können. Fischbähren sind historische Hütten am Rheinufer, die früher dem Fischfang dienten.

Nun soll die Böschung mit einer sogenannten Krainerwand gesichert werden. Dies sind Befestigungen mit Holzstämmen, die mit angespitzten Holzpfählen wie riesige Nägel mehrere Meter tief im Untergrund verankert werden. Hinter der Krainerwand soll in der Böschung zusätzlich ein Stahlgitter verbaut werden, damit der Biber sich nicht weiter in die Uferböschung graben kann. Das Stahlgitter ist von der Wasserkante einige Meter zurückversetzt und belässt dem Biber immer noch genug Möglichkeiten zum Verbleib. Dies ist gesetzlich gefordert. Die Beständigkeit der Sicherungsmaßnahme schätzen Fachleute auf gut 20 Jahre.

Weiter steht am Montag mit den Haushaltsreden und dem Satzungsbeschluss das letzte Mal das Thema Haushalt 2017 auf der Tagesordnung.

Zudem geht es um eine Ausfallbürgschaft der Stadt für ein Darlehen der Tourismus GmbH sowie um die Erweiterung der Fußgängerzone auf den Spitalplatz. Dieser Tagesordnungspunkt war am 16. Januar nach vierstündiger Haushaltssitzung auf nächsten Montag verschoben worden. Die Sitzung am Montag findet in der Mensa des Scheffelgymnasiums statt und beginnt um 18 Uhr.