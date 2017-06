Bad Säckingen Seniorin verursacht auf Aldi-Parkplatz Parkplatz Karambolage

Der Zusammenstoß war so heftig, dass ein parkendes Auto auf ein weiteres geschoben wurde.

Einen geschätzten Gesamtschaden von 8000 Euro verursachte am Montagnachmittag eine 88-Jährige Autofahrerin auf dem Aldi-Parkplatz in Bad Säckingen. Beim Ausparken rammte die Seniorin ein parkendes Auto und schob es auf ein weiteres. Laut Polizeibericht war der Zusammenstoß heftig. Zum hohen Schaden und dem Schreck folgte am Ende noch eine Anzeige für die Unfallverursacherin.