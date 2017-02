Kreis Waldshut Seniorenratgeber 65 plus: Ratgeber und Orientierung für Ältere

Der Seniorenratgeber 65 plus liegt nun in der fünften Auflage vor. Die Broschüre enthält Tipps zu Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten.

Der Pflegestützpunkt des Landkreises Waldshut teilt mit, dass Die Broschüre „65 plus – Seniorenwegweiser“ liegt nunmehr in der fünften Auflage vor. Das teilt der Pflegestützpunkt des Landkreies in einer Pressemitteilung mit. Die Publikation ist ein Angebot des Landkreises, seine Bürger auf ihrem Weg durch das Alter zu informieren. Sie soll als Leitfaden und Orientierungshilfe dienen, wie Landrat Martin Kistler in seinem Vorwort schreibt.

Der Ratgeber enthält eine Fülle von interessanten Informationen, Erklärungen und Tipps zu Themen wie Bildung, Freizeit und Engagement im Alter sowie zu Fragen der sozialen Sicherung und rechtlichen Vorsorgemöglichkeiten.

Ein weiterer wichtiger Themenbereich umfasst Informationen zu ambulanten Pflegediensten, Tagespflegeeinrichtungen, Pflegeheimen sowie Betreuten Seniorenwohnanlagen und Wohngemeinschaften. Weitere Angebote sind ambulante Alltagshilfen, Mahlzeitendienste und Hausnotrufsysteme. Auch Kontaktdaten zu organisierten Nachbarschaftshilfen, Selbsthilfegruppen und verschiedenen Beratungsstellen sowie auch zum barrierefreien Sanieren und Wohnen sind in der Broschüre zu finden.

Schwerpunkte der Beratung des Pflegestützpunktes sind die Themen Pflege und Versorgung sowie die Beratung zu den Leistungsangeboten und den entsprechenden Sozialgesetzen. Der Seniorenwegweiser ist ab sofort kostenfrei beim Pflegestützpunkt sowie bei den Gemeindeverwaltungen, den Wohlfahrtsverbänden und den hiesigen Geschäftsstellen der Kranken- und Pflegekassen erhältlich.

Der Pflegestützpunkt des Landkreises Waldshut bietet in vielen Gemeinden des Landkreises Außensprechstunden an, in welchen sich Ratsuchende Beratung und Unterstützung von den Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunktes einholen können. Zu welchen Zeiten der Pflegestützpunkt im Rathaus vor Ort ist, können die Bürger ihrem jeweiligen Gemeindemitteilungsblatt entnehmen.

Die Kontaktdaten des Pflegestützpunktes im Landratsamt Waldshut sind wie folgt: Pflegestützpunkt, Kaiserstraße 110, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/86 42 55 oder E-Mail (pflegestützpunkt@landkreis-waldshut.de).