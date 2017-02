Sekundenschlaf: Auto knallt auf Betonpoller

Schweizer Führerscheinneuling hatte bei seinem Unfall in frick mehr Glück als Verstand

Weil er während der Fahrt einnickte, verursachte ein Autofahrer einen Unfall. Er blieb unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Das teilte die Kantonspolizei mit. In seinem Ford Fiesta fuhr der 21-Jährige nach Polizeiangaben am Samstag um 1.30 Uhr vom A3-Anschluss kommend auf der Hauptstraße in Richtung Zentrum Frick. Dabei nickte er kurz ein, kam rechts von der geraden Straße ab und prallte gegen einen Betonsockel, so der Polizeibericht. Die Kantonspolizei nahm dem Führerscheinneuling den Lappen ab.