Bad Säckingen Seit fast drei Jahrzehnten: Z'nüni-Frauen aus Bad Säckingen helfen Menschen in Afrika

Die Gruppe unterstützt seit über 25 Jahren Projekte in Uganda. Die Erlöse aus Kaffee- oder Kuchenverkauf fließen nach Afrika und ermöglichen dort den Menschen den Zugang zu medizinischer Versorgung und Bildung

Begonnen hat alles mit den Hilfspaketen von Emmy Popp. Über fünf Jahrzehnte verschickte die Bad Säckingerin gemeinsam mit ihrem Mann Johannes die unter dem Namen bekannten „Popp-Pakethilfe für Afrika“, Hilfspakete mit Kleidung, Salz und Milchpulver in die Krisengebiete nach Uganda. Mehr als 300 Pakete pro Jahr wurden von der damaligen Wohnung in Bad Säckingen aus verschickt.

Nach dem Tod der Eheleute Popp, führte die Tochter die Arbeit der Beiden noch einige Jahre weiter. Doch die Adressen und damit die Arbeit wurde immer mehr, weshalb sich irgendwann einmal Irmgard Kläsle gemeinsam mit ihrem Mann Franz und den Z’Nüni-Frauen dazwischenschaltete. Sie haben einige Adressen übernommen und weiter Hilfspakete nach Uganda verschickt. Das war 1990. „Anfangs haben wir auch Hilfspakete mit Kleidung, Salz und Milchpulver nach Afrika verschickt“, beginnt Irmgard Kläsle zu erzählen. Doch oft kamen die Pakete nur unvollständig oder gar nicht an. Darum entschlossen sich die Z’Nüni-Frauen, künftig nur noch Geld in das Land zu schicken, um so gezielt Projekte zu unterstützen.

2001 lernte das Ehepaar Kläsle Pfarrer Peter Basaliza aus Uganda kennen. Seit dieser Zeit kommt der Pfarrer jedes Jahr auf Einladung der Familie Kläsle für vier bis sechs Wochen nach Bad Säckingen zu Besuch. Dort stellt er seine Projekte vor und hin und wieder unterstützt er auch die Münster-Pfarrei bei den Gottesdiensten.

2012 hat der Pfarrer aus Ostafrika in Kaminyawanda, einem kleinen Dorf in der Region Kasese, die „Danke Jesus Klinik“ gegründet. Dabei handelt es sich um eine kleine Klinik mit fünf Pflegekräften. „Diese Pflegekräfte sind gerade mal ein Jahr ausgebildet worden“, so Irmgard Kläsle. Ein Pfleger hat eine fünfjährige Ausbildung absolviert und darf diese Klinik leiten. „Er fungiert als eine Art Arzt, obwohl er dafür gar nicht richtig ausgebildet ist“, so Irmgard Kläsle weiter. Die Klinik verfügt über ein Labor und fünf Zimmern, mit insgesamt zehn Betten zur stationären Aufnahme der Patienten.

Grundsätzlich ist die ärztliche Versorgung in Afrika sehr schlecht. Die Menschen nehmen oft tagelange Wege zu Fuß auf sich, um sich von einem Arzt behandeln zu lassen. Hinzu kommt, dass sich die Menschen dort kaum einen Arztbesuch leisten können. „Wenn die Patienten einmal auf dem Gelände sind, dürfen sie es so lange nicht mehr verlassen, bis sie von einem Arzt behandelt worden sind“, weiß Irmgard Kläsle. Und bei der Menge von Patienten, die jeden Tag in die Klinik kommen, kann das Tage dauern. „Und jeder Tag kostet“, so die Bad Säckingerin weiter.

Viele Menschen müssen sogar ihr Land verkaufen, damit sie die Arztbehandlungen bezahlen können. Momentan befindet sich die Klinik in gemieteten Räumen und der Besitzer möchte dieses Haus jetzt verkaufen. Pfarrer Peter träumt davon, ein eigenes Klinikgebäude zu bauen, aber das die Witwen und Waisenkinder für die Behandlung nichts bezahlen müssen und die übrigen Patienten nur das Nötigste zahlen können, fehlt das Geld. „Denn die Einnahmen der Klinik sind nie so hoch wie die Ausgaben für die Medikamente, die Löhne der Mitarbeiter und die Miete für die Räume“, erklärt Irmgard Kläsle. Eine weitere Vision des Pfarrers ist es, die Tradition in seinem Land zu durchbrechen, wo die Frauen noch alleine ihre Kinder zu Hause zur Welt bringen, weshalb die Kindersterblichkeit immer noch hoch ist. „Pfarrer Peter wünscht sich die Geburten in der Klinik, wo der Mutter und dem Kind geholfen werden kann“, weiß Irmgard Kläsle. Aber nicht nur die Klinik des afrikanischen Pfarrers wird unterstützt. Auch Schulgeld und Studiengebühren werden regelmäßig von Bad Säckingen aus bezahlt. Hinzu kommt, dass das Personal oft korrupt ist und die Medikamente privat verkaufen.

In diesen vielen Jahren haben die Z’Nüni-Frauen in Bad Säckingen Aktionen auf die Beine gestellt wie Kuchenverkäufe oder wie jüngst einen Suppensonntag. Immer wieder treffen sich die insgesamt sechs Frauen bei Irmgard Kläsle und kleben in liebevoller Kleinarbeit getrocknete Blumen und Gräser zu Bildern auf Anlasskarten, die dann verkauft werden. In der Adventszeit basteln die Frauen Adventskränze und Gestecke und verkaufen sie ebenfalls. „Der gesamte Erlös aus diesen Verkäufen fließt ausschließlich in das Projekt von Pfarrer Peter“, erklärt Irmgard Kläsle. Das Material für die Bastelarbeiten oder die Zutaten für die Kuchen werden ausschließlich gesponsert von den Z’Nüni-Frauen.

Bereits seit 30 Jahren gibt es die Z’Nüni-Frauen in Bad Säckingen. Entstanden sind sie aus dem Kreis junger Frauen. Dieser Kreis hat sich damals regelmäßig einmal im Monat getroffen und Vorträge organisiert. 1987 verlegte der Kreis der jungen Frauen die Treffen auf den Vormittag. Und weil die Treffen immer mit einem gemeinsamen Frühstück begonnen hatten, ist der Name „Z’Nüni-Frauen“ entstanden. Immer noch werden die Z’Nüni-Frauen für einen kirchlichen Kreis gehalten. Dabei werden bei den Vorträgen überwiegend weltliche Themen behandelt. „Zu unseren Treffen kann kommen, wer mag“, lädt Irmgard Kläsle ein. „Unsere Treffen sind eine offene Einladung von einem Team“.