Bad Säckingen Sechs Bundestagskandidaten im SÜDKURIER-Interview

Redaktionsbesuch in Bad Säckingen: Bewerber stehen auf dem Prüfstand. Gesundheitsversorgung und Verkehr sind die Hauptthemen

Am 24. September ist Bundestagswahl. Der Wahlkampf läuft, für die Politiker fällt bei dieser Wahl die Sommerpause flach. Das gilt auch für die regionalen Bewerber. Wir haben die sechs aussichtsreichsten Kandidaten in die SÜDKURIER-Lokalredaktion Bad Säckingen eingeladen und ihnen auf den Zahn gefühlt. In der Reihe unserer Säckinger Redaktionsbesuche stehen sie uns Rede und Antwort. Die Interviews werden wir während der sechswöchigen Sommerferien jeweils dienstags veröffentlichen. In der SÜDKURIER-Printausgabe lesen Sie immer das ausführliche Interview. Begleitend dazu gibt es die Kandidaten auf dem "heißen Stuhl" im kurzen Video-Interview auf suedkurier.de.

Start ist am kommenden Dienstag, 1. August, mit dem Bundestagskandidaten Lothar Schuchmann. Der 77-jährige Kinderarzt steigt für die Linken in den Ring. Er wohnt in Freiburg und kommt damit nicht aus dem Wahlkreis. Schuchmann stellt die Gesundheitsversorgung am Hochrhein in den Mittelpunkt seines Wahlkampfes.

Das Interview der AfD-Kandidatin Martin Böswald wird am 8. August veröffentlicht. Auch die 50-jährige Rechtsanwältin kommt nicht aus dem Wahlkreis, sie wohnt in Staufen. Böswald hat ebenfalls die Gesundheitsversorgung ganz oben auf ihrer Liste.

Das dritte Interview bestreitet der FDP-Kandidat Daniel Poznanski aus Bonndorf am 15. August. Poznanski (46) ist Geschäftsführer des Kollegs in St.Blasien. Auch er wird die Klinikfrage in den Mittelpunkt stellen.

Der Grünenpolitiker Ulrich Martin Drescher ist der vierte Interviewpartner bei unserem Bad Säckinger Redaktionsbesuch am 22. August. Drescher kommt aus Kirchzarten und damit vom äußersten westlichen Zipfel des Wahlkreises Waldshut, der bis vor die Tore Freiburgs reicht. Seine Kernthema im Wahlkampf wird der ökologische Umbau des Verkehrs sein.

Die Platzhirsche vor Ort bestreiten die beiden letzten Interviews. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter, auch Staatssekretärin im Bundesumweltministerium, steht unseren Redakteuren am 29. August Rede und Antwort. Das Thema Verkehr steht auch bei der 54-jährigen Lauchringerin ganz oben auf der Liste.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Felix Schreiner bildet den Schluss der Interviewreihe in der letzten Ferienwoche am 5. September. Der 31-Jährige kommt ebenfalls aus Lauchringen. Er hält das Krankenhausthema für das dringlichste Problem, das er im Wahlkampf ansprechen will.

Während die Print-Interviews den Schwerpunkt auf die Sachthemen legen, rücken in den Kurzinterviews auch persönliche Aspekte in den Blick.

Auf einen Blick

Die sechs aussichtsreichsten Bundestagskandidaten sind auf Redaktionsbesuch in unserer Bad Säckinger Geschäftsstelle. Die Interviews erscheinen an folgenden Terminen:

2. August: Lothar Schuchmann, Linke

8. August, Martina Böswald, AfD

15. August: Daniel Poznanski, FDP

22. August, Ulrich Martin Drescher, Grüne

29. August: Rita Schwarzelühr-Sutter, SPD

5. September: Felix Schreiner, CDU