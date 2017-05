Bad Säckingen Schwere Kollision an Straßeneinmündung

Am Donnerstag 24000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall in Bad Säckingen.

Heftig gekracht hat es am Donnerstagmorgen an der Einmündung Hebelweg/Schulhausstraße in Bad Säckingen. Eine 27-jährige Mercedesfahrerin befuhr kurz vor 7 Uhr den Hebelweg in Richtung Stadtmitte. An der Einmündung zur Schulhausstraße missachtete sie die Vorfahrt und kollidierte mit hoher Wucht mit einem Renault. Dabei wurden beide Autos stark beschädigt und mussten später abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden belief sich laut Polizei auf etwa 24000 Euro. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die Feuerwehr anrücken. Die Unfallverursacherin und ihr Unfallgegner kamen mit dem Schrecken davon.