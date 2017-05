Bad Säckingen Schwelbrand löst Großalarm aus

Glimpflich endete am Dienstagmorgen ein Feueralarm, den die Bad Säckinger Feuerwehr um 8.14 Uhr erreichte. Der zunächst gemeldete Dachstuhlbrand in der Schulhausstraße entpuppte sich nur als Schwelbrand eines Vordachs.

Anwohner hatten am Morgen im ersten Obergschosses eines Wohn- und Geschäftshauses in der Schulhausstraße eine starke Rauchentwicklung festgestellt und die Feuerwehr alarmiert. Die Ursache stellte sich jedoch als vergleichsweise harmlos heraus. Rettungskräfte des DRK, die zuerst am Einsatzort waren konnten das Gröbste bereits mit einem Gartenschlauch löschen, wie Einsatzleiter Mark Jagenow von der Bad Säckinger Feuerwehr später berichtete. Seine Truppe musste lediglich Nachlöscharbeiten durchführen und die Glutnester beseitigen. Die Ursache des Schwelbrandes ist völlig unklar. Das betroffene Vordach führt keinerlei elektrische Leitungen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.